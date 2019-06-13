Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Ну, он-же вроде как планировал продать Днепр и этими бабками перекрыть часть покупки под аренду - разве нет? Оно вроде как и логично. Поиски я еще вроде застал на той ветке, а вот покупку - нет. И кажется его на форуме не наблюдается.
Пошла сильная сегментация, Днепр вниз, новострой вверх. Юра расстроился, ввел теорию многопенисности, ядерного взрыва и другой подобной чепухи, после чего гордо ушел с форума. Потом как то появился, объявил, что похудел на 10 кило и опять исчез.
ПС По поводу сегментации. Благодаря кризису у нас многое встало на свои места, именно цены на хрущи, сталинки, бпс и прочие 464серии серьезно сложились. В принципе это правильно, тк не могут два дома в разы отличающиеся друг от друга иметь разницу в 15-20%.
rjkz написав: Ну, он-же вроде как планировал продать Днепр и этими бабками перекрыть часть покупки под аренду - разве нет? Оно вроде как и логично. Поиски я еще вроде застал на той ветке, а вот покупку - нет. И кажется его на форуме не наблюдается.
Пошла сильная сегментация, Днепр вниз, новострой вверх. Юра расстроился, ввел теорию многопенисности, ядерного взрыва и другой подобной чепухи, после чего гордо ушел с форума. Потом как то появился, объявил, что похудел на 10 кило и опять исчез.
ПС По поводу сегментации. Благодаря кризису у нас многое встало на свои места, именно цены на хрущи, сталинки, бпс и прочие 464серии серьезно сложились. В принципе это правильно, тк не могут два дома в разы отличающиеся друг от друга иметь разницу в 15-20%.
Ой, шосказать? Я-бы с удовольствием терпел ситуевину 00-х, когда за панельку 00-х легко давали 1500+, а за 2к хрущ рядом 1200, чем быть довольным, что у кого-то еще хуже, имея в разы меньше ценник.
Frant написав:Суботній вечір біля одного з київських "Епіцентрів"
Пенсия, ты же четыре года ноешь, что у людей нет денег, что зп по 10 тысяч, а за 20 км от Киева жизни нет. И тут на тебе такой поворот, парковка у одного самого дорогого сетевого стройбытового магазина полная, люди паркуются в "два этажа", а сам автор сообщений- депопуляция/выезд за кордон/геноцид украинцев в тихую подкупает хатынки под аренду. Во истину форум это кладязь очень интересной информации для научной работы по психологии.
1) Мені ще вельми далеко до пенсії
2) пан Хам - ще той любитель перекручувати. Я писав, що варто від,їхати від Києва на 100-200 км, зайти в будь-яке село обабіч траси - і там можна оцінити реальний рівень життя
3) Чотири роки назад ціни "первинки",а два роки назад - ціни "вторинки" були на мінімумі. Тому я вже півтора-два роки пишу про "дорожай". Таке враження, що пан Хам пам,ятає лише те, що було 4 роки назад
4) Якщо я дійсно прикупив нерухомість на "дні" - хіба це погано? Це свідчить про практичний розум))) Нехай п.Хам звернеться до психіатра, най той дасть Хаму білу таблетку від чорних заздрощів і від безпам,ятства.
В принципі, п.Хам може почитати про укро-економіку:
"Цены значительно упали. В начале 2014 года средняя цена квадратного метра нового жилья составляла $1710, в 2015 году — $970, а в 2016 и 2017 годы – $860 и $840 соответственно. На фоне снижения доходов от недвижимости, вторичный рынок жилья застыл ввиду желания владельцев дождаться возобновления роста цен. Это также стало одним из факторов для расширения рынка частного съемного жилья. https://commons.com.ua/uk/zhile-v-kieve ... egde-zhit/
"Несколько цифр (source – IMF DataMapper): – 14 лет из 26 (54% времени) экономика Украины или падает или, как минимум, не растет – годовое значение ВВП (Real GDP growth) 11 раз было отрицательным – четырежды падение экономики в процентном выражении фиксировалось двузначными цифрами (1993-1995 и 2009) – трижды показатель практически не отличался от нуля (2010, 2012, 2013)." https://uainfo.org/blognews/1518512202- ... eskim.html
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 жов, 2019 17:26, всього редагувалось 10 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
hxbbgaf написав:В 00-х новострой был дешевле хрущей.
Мы говорим об аренде?
Вроде ж о продаже. Или что такое 1500 и 1200? Долларов за метр? Аренда тоже была почти одинаковая (ну, отличалась только на состояние ремонта). По-моему, в 2000-х людям было пофиг, новострой или хрущ. А цена за метр при продаже в хрущах была даже существенно выше, потому что там меньше метраж, а время было такое (да и сейчас такое), что главное, чтоб хватило денег и не вляпываться в ипотеку.
hxbbgaf написав:В 00-х новострой был дешевле хрущей.
Мы говорим об аренде?
Вроде ж о продаже. Или что такое 1500 и 1200? Долларов за метр? Аренда тоже была почти одинаковая (ну, отличалась только на состояние ремонта). По-моему, в 2000-х людям было пофиг, новострой или хрущ. А цена за метр при продаже в хрущах была даже существенно выше, потому что там меньше метраж, а время было такое (да и сейчас такое), что главное, чтоб хватило денег и не вляпываться в ипотеку.
Говорили об аренде. Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, . Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Угага, это сказал тот, кто удалил свои сообщения за пол года, в которых -"мы с рузьке братья навек". Тот кто говорил что майдан это сборище бомжей и быдла и выкладывал фото. А теперь прилепил себе патриотическую подпись, перешел на украинский, включил патриота и, главное, даражай..
Все слышали, пенсия включил даражай, вот теперь попрет.