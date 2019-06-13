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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2019 00:07
rjkz написав:
Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 08:33
hxbbgaf написав: rjkz написав:
Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
Это в Киеве?
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Додано: Сер 30 жов, 2019 08:38
А можна посилання на мої повідомлення, де я писав , що з московітами ми "брати навік"?Затерти старі записи на форумі не можна - пан Хам це чудово знає.
hume написав: Frant написав:
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2) пан Хам - ще той любитель перекручувати. l
Угага, это сказал тот, кто удалил свои сообщения за пол года, в которых -"мы с рузьке братья навек". Тот кто говорил что майдан это сборище бомжей и быдла и выкладывал фото.
А теперь прилепил себе патриотическую подпись, перешел на украинский, включил патриота и, главное, даражай..
Все слышали, пенсия включил даражай, вот теперь попрет.
Квартиры купил как захар?
Щодо укро-бидло-еліти, швидкості її дегенерації - це видно неозброєним оком всім, хто має зір.Укро-їліта сьогодні - це клоуни, шоумени, циркачі, актьоришки та інша шушера
.
Ці люди мають слабкий інтелект, нікудишню освіту і не розуміють, що треба робити для зміцнення державності.
Колись Ернест Хемінгуєй писав про подібні "еліти": "Зараз нами правлять подонки. Муть, подібно тієї, яка залишається на дні пивної кружки, куди повії накидали недопалків"
Тому попереду все вельми сумно і погано.
hume написав:
и, главное, даражай..
пан Хам не знає, що ціни КРЖН - вельми коливаються з часом?
Детальніше - див. мій текст Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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