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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1674167516761677

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 00:07

  rjkz написав:Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.

Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:33

  hxbbgaf написав:
  rjkz написав:Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.

Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.


Это в Киеве? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:38

  hume написав:
  Frant написав:[quote=


2) пан Хам - ще той любитель перекручувати. l

Угага, это сказал тот, кто удалил свои сообщения за пол года, в которых -"мы с рузьке братья навек". Тот кто говорил что майдан это сборище бомжей и быдла и выкладывал фото.
А теперь прилепил себе патриотическую подпись, перешел на украинский, включил патриота и, главное, даражай..

Все слышали, пенсия включил даражай, вот теперь попрет.

Квартиры купил как захар? :mrgreen:


А можна посилання на мої повідомлення, де я писав , що з московітами ми "брати навік"?

Затерти старі записи на форумі не можна - пан Хам це чудово знає.

Щодо укро-бидло-еліти, швидкості її дегенерації - це видно неозброєним оком всім, хто має зір.

Укро-їліта сьогодні - це клоуни, шоумени, циркачі, актьоришки та інша шушера.

Ці люди мають слабкий інтелект, нікудишню освіту і не розуміють, що треба робити для зміцнення державності.

Колись Ернест Хемінгуєй писав про подібні "еліти": "Зараз нами правлять подонки. Муть, подібно тієї, яка залишається на дні пивної кружки, куди повії накидали недопалків"

Тому попереду все вельми сумно і погано.

  hume написав:и, главное, даражай..

пан Хам не знає, що ціни КРЖН - вельми коливаються з часом? :mrgreen:
Детальніше - див. мій текст Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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