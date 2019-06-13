Додано: Чет 31 жов, 2019 04:03

ihorkyiv написав: rjkz написав: hxbbgaf написав: Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов. Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.



Это в Киеве? Это в Киеве?

Колего, ви помилилися, натиснувши на клаві не той рік. Добре пам"ятаю наш з вами минулорічний діалог, коли я, ностальгічно згадуючи орендні ставки літа 2008 року, зазначив, що здавав на Лук"янівці 1-кім. хрущ з ремонтом і новою технікою за 1050 доларів. Ви, у свою чергу, пригадали факт оренди плиточником "втомленого" хруща на ДорогожИчах (здається, на Грекова) за 850 дол. того ж літа. Ті часи незабутні та бажані у майбутньому. )) Мій лук"янівський хрущ здавався за такими ставками: осінь 2004 р. - 300 дол., осінь 2005 р. - 400 дол., 2006 р. - 500 дол., з вересня 2007 до липня 2008 р. - 700 дол., початок серпня 2008 р. - 1050 дол., а з жовтня настав сумний період. Біля метро "Харківська" навесні 2003 р. здав українську 1-кім. панельку з ремонтом від будівельників за 150 дол., а у серпні 2008-го - за 750 дол. Зазначених вами цін у 1200-1500 доларів за хрущі та панельки не пригадую. Може поодинокі екземпляри у "золотих" локаціях Шевченківського і Печерського районів з відповідними ремонтами ?? Не пригадую. Колего, ви помилилися, натиснувши на клаві не той рік. Добре пам"ятаю наш з вами минулорічний діалог, коли я, ностальгічно згадуючи орендні ставки, зазначив, що здавав на Лук"янівці 1-кім. хрущ з ремонтом і новою технікою за 1050 доларів. Ви, у свою чергу, пригадали факт оренди плиточником "втомленого" хруща на ДорогожИчах (здається, на Грекова) за 850 дол. того ж літа. Ті часи незабутні та бажані у майбутньому. )) Мій лук"янівський хрущ здавався за такими ставками: осінь 2004 р. - 300 дол., осінь 2005 р. - 400 дол., 2006 р. - 500 дол., з вересня 2007 до липня 2008 р. - 700 дол., початок серпня 2008 р. - 1050 дол., а з жовтня настав сумний період. Біля метро "Харківська" навесні 2003 р. здав українську 1-кім. панельку з ремонтом від будівельників за 150 дол., а у серпні 2008-го - за 750 дол. Зазначених вами цін у 1200-1500 доларів за хрущі та панельки не пригадую. Може поодинокі екземпляри у "золотих" локаціях Шевченківського і Печерського районів з відповідними ремонтами ?? Не пригадую.

Если что и спутал, то сумму (уже начал сомневаться) или меня ввели в заблуждение.На Грекова снимали плиточники, которые делали ремонт в 2008 году, а на Блюхера жил плиточник, который делал ремонт в квартире моего проживания.Собственно, я один раз его оттуда забирал среди ночи - накосячил, чтобы переделал. Тогда этот разговор был. Может и ошибся. Тогда прошу прощения. Про 850 на грекова в 2008 - это точно. Но вот еще пример - коллега снимал в сталинке на Ольжича до 2002.. и свалил при ценнике в 200 баксов. И это первый этаж, 2к. Ну то такое, аренда - весчь противоречивая.А 1200 в районе Интерплощади в 2008 были цены, чуваквсе ждал когда я ремонт закончу, с мая 2008-го готов был 1500+ за панельку 00-х платить, но в августе до его конторы дошел кризис и он свалил. А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"