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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2019 00:07
rjkz написав:
Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 08:33
hxbbgaf написав: rjkz написав:
Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
Это в Киеве?
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:33
rjkz написав: hxbbgaf написав: rjkz написав:
Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году
, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
Это в Киеве?
Колего, ви помилилися, натиснувши на клаві не той рік. Добре пам"ятаю наш з вами минулорічний діалог, коли я, ностальгічно згадуючи орендні ставки літа 2008 року
, зазначив, що здавав на Лук"янівці 1-кім. хрущ з ремонтом і новою технікою за 1050 доларів. Ви, у свою чергу, пригадали факт оренди плиточником "втомленого" хруща на ДорогожИчах (здається, на Грекова) за 850 дол. того ж літа. Ті часи незабутні та бажані у майбутньому. )) Мій лук"янівський хрущ здавався за такими ставками: осінь 2004 р. - 300 дол., осінь 2005 р. - 400 дол., 2006 р. - 500 дол., з вересня 2007 до липня 2008 р. - 700 дол., початок серпня 2008 р. - 1050 дол., а з жовтня настав сумний період. Біля метро "Харківська" навесні 2003 р. здав українську 1-кім. панельку з ремонтом від будівельників за 150 дол., а у серпні 2008-го - за 750 дол. Зазначених вами цін у 1200-1500 доларів за хрущі та панельки не пригадую. Може поодинокі екземпляри у "золотих" локаціях Шевченківського і Печерського районів з відповідними ремонтами ?? Не пригадую.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 13:09
hxbbgaf написав: rjkz написав:
Говорили об аренде.
Панелька 00-х легко уходила за 1500+ уе в месяц, через дорогу хрущ 1200, на Блюхера 1к хрущ мой плиточник снимал за 850 баксов в месяц в 2004 году, .
Времена, когда продажа осуществлялась только по количеству комнат - надеюсь не вернутся.
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
Да вы ещё в школу ходили ж
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Додано: Сер 30 жов, 2019 14:58
Faceless написав:
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
Да вы ещё в школу ходили ж[/quote]
Родственники снимали. При том в 2001-м снимали за 50, в 2004-м уже за 150, потом дошло до 400. Но 850 - это какой-то перебор даже для 2008-го.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:10
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Да вы ещё в школу ходили ж
Родственники снимали. При том в 2001-м снимали за 50, в 2004-м уже за 150, потом дошло до 400. Но 850 - это какой-то перебор даже для 2008-го.
Для 2008 никакой не перебор как раз
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Додано: Чет 31 жов, 2019 04:03
ihorkyiv написав: rjkz написав: hxbbgaf написав:
Та это перебор какой-то. 1-ку на Троещине в 2004-м снимали за 150 баксов.
Это в Киеве?
Колего, ви помилилися, натиснувши на клаві не той рік. Добре пам"ятаю наш з вами минулорічний діалог, коли я, ностальгічно згадуючи орендні ставки літа 2008 року
, зазначив, що здавав на Лук"янівці 1-кім. хрущ з ремонтом і новою технікою за 1050 доларів. Ви, у свою чергу, пригадали факт оренди плиточником "втомленого" хруща на ДорогожИчах (здається, на Грекова) за 850 дол. того ж літа. Ті часи незабутні та бажані у майбутньому. )) Мій лук"янівський хрущ здавався за такими ставками: осінь 2004 р. - 300 дол., осінь 2005 р. - 400 дол., 2006 р. - 500 дол., з вересня 2007 до липня 2008 р. - 700 дол., початок серпня 2008 р. - 1050 дол., а з жовтня настав сумний період. Біля метро "Харківська" навесні 2003 р. здав українську 1-кім. панельку з ремонтом від будівельників за 150 дол., а у серпні 2008-го - за 750 дол. Зазначених вами цін у 1200-1500 доларів за хрущі та панельки не пригадую. Може поодинокі екземпляри у "золотих" локаціях Шевченківського і Печерського районів з відповідними ремонтами ?? Не пригадую.
Если что и спутал, то сумму (уже начал сомневаться) или меня ввели в заблуждение.
На Грекова снимали плиточники, которые делали ремонт в 2008 году, а на Блюхера жил плиточник, который делал ремонт в квартире моего проживания.
Собственно, я один раз его оттуда забирал среди ночи - накосячил, чтобы переделал. Тогда этот разговор был. Может и ошибся. Тогда прошу прощения. Про 850 на грекова в 2008 - это точно. Но вот еще пример - коллега снимал в сталинке на Ольжича до 2002.. и свалил при ценнике в 200 баксов. И это первый этаж, 2к. Ну то такое, аренда - весчь противоречивая.
А 1200 в районе Интерплощади в 2008 были цены, чуваквсе ждал когда я ремонт закончу, с мая 2008-го готов был 1500+ за панельку 00-х платить, но в августе до его конторы дошел кризис и он свалил. А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"
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Додано: Чет 31 жов, 2019 17:13
investorkiev написав: rjkz написав:
А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"
Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?
Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов
hume написав:
Франт, квартиры купил как захар?
hume написав: Vlad442 написав:
Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город.
И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек
А що за мода з,явилась - обговорювати, хто вдало, а хто не зовсім своєчасно "зайшов" на КРЖН??? Цю моду започаткував пан Хам, а за ним і Натаха підтяглась. Жаба чавить, чи що???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:14
Frant написав:
[
А що за мода з,явилась - обговорювати, хто вдало, а хто не зовсім своєчасно "зайшов" на КРЖН??? Цю моду започаткував пан Хам, а за ним і Натаха підтяглась. Жаба чавить, чи що???
Потому, что ты лицемер, который все делает задним числом. Я тебя ткнул носом в твоё лицемерие, ты убежал в нору, неудачно ответил, потом потер сообщение, потом побежал жаловаться модеру как сопливая девочка. Как только модератор все потер ты осмелел и опять начинаешь.
Девочка пенс, можешь не упоминать меня в своих сообщениях, посмотри транскрипцию моего ника, а то в пятом классе правильно такое читают.
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