|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:16
investorkiev написав: rjkz написав:
А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"
Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?
Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов
По моему только в веник неудачная на пике. Ну а то, что поклонник дорогих материалов, ну так это личное
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6091
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21813
|1954945
|
Чет 31 жов, 2019 22:42
hume
|
|10
|3042
|
|
|8
|1302
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|