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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1675167616771678

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:16

  investorkiev написав:
  rjkz написав: А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя" :mrgreen:


Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?

Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов ;)

По моему только в веник неудачная на пике. Ну а то, что поклонник дорогих материалов, ну так это личное
hume
 
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  #<1 ... 1675167616771678
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