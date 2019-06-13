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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1675167616771678

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:16

  investorkiev написав:
  rjkz написав: А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя" :mrgreen:


Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?

Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов ;)

По моему только в веник неудачная на пике. Ну а то, что поклонник дорогих материалов, ну так это личное
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:26

  hume написав:Франт, квартиры купил как захар?


  hume написав:
  Vlad442 написав:Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город.

И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек



  hume написав:
  Frant написав:[

А що за мода з,явилась - обговорювати, хто вдало, а хто не зовсім своєчасно "зайшов" на КРЖН??? Цю моду започаткував пан Хам, а за ним і Натаха підтяглась. Жаба чавить, чи що???

Потому, что ты лицемер, который все делает задним числом. Я тебя ткнул носом в твоё лицемерие, ты убежал в нору, неудачно ответил, потом потер сообщение, потом побежал жаловаться модеру как сопливая девочка. Как только модератор все потер ты осмелел и опять начинаешь.
Девочка пенс, можешь не упоминать меня в своих сообщениях, посмотри транскрипцию моего ника, а то в пятом классе правильно такое читают.

пане Хам, мене абсолютно не цікавить твоя думка про мене.
Лицемір, не лицемір? Купив Чи продав, вдало Чи не вдало? Ти що - суддя чи прокурор? Щоб оцінювити всіх наліво і направо? Ми не на лаві підсудних. І до пенсії мені далеко. Ти ж всіх тут оцінюєш і навіть того не бачиш, козел.

В принципі, Хам - і в Африці Хам.

Твоє непереборне бажання оцінювати успіхи і невдачі форумчан свідчать про душевні проблеми і чорну заздрість. Зганяй свою злість на дітях і дружині,якщо вони в тебе є. Ar revoire, Хамло!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Франт, ты чего, снова графинчик откупорил? Во как тебя понесло то!

Что купил в 2016, хвастайся! Снова хрущик возле метро? А где? На КПИ или Дорогожичах?
investorkiev
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