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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:16
investorkiev написав: rjkz написав:
А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"
Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?
Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов
По моему только в веник неудачная на пике. Ну а то, что поклонник дорогих материалов, ну так это личное
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:26
hume написав:
Франт, квартиры купил как захар?
hume написав: Vlad442 написав:
Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город.
И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек
hume написав: Frant написав:
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А що за мода з,явилась - обговорювати, хто вдало, а хто не зовсім своєчасно "зайшов" на КРЖН??? Цю моду започаткував пан Хам, а за ним і Натаха підтяглась. Жаба чавить, чи що???
Потому, что ты лицемер, который все делает задним числом. Я тебя ткнул носом в твоё лицемерие, ты убежал в нору, неудачно ответил, потом потер сообщение, потом побежал жаловаться модеру как сопливая девочка. Как только модератор все потер ты осмелел и опять начинаешь.
Девочка пенс, можешь не упоминать меня в своих сообщениях, посмотри транскрипцию моего ника, а то в пятом классе правильно такое читают.
пане Хам, мене абсолютно не цікавить твоя думка про мене.
Лицемір, не лицемір? Купив Чи продав, вдало Чи не вдало? Ти що - суддя чи прокурор? Щоб оцінювити всіх наліво і направо? Ми не на лаві підсудних. І до пенсії мені далеко. Ти ж всіх тут оцінюєш і навіть того не бачиш, козел.
В принципі, Хам - і в Африці Хам.
Твоє непереборне бажання оцінювати успіхи і невдачі форумчан свідчать про душевні проблеми і чорну заздрість. Зганяй свою злість на дітях і дружині,якщо вони в тебе є. Ar revoire, Хамло!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:44
Франт, ты чего, снова графинчик откупорил? Во как тебя понесло то!
Что купил в 2016, хвастайся! Снова хрущик возле метро? А где? На КПИ или Дорогожичах?
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