Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"
Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?
Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов
Да. Но не все относится к аренде.
ЗЫ: расписал все, но потом потер, чтобы никто ненароком не захлебнулся от зависти. ЗЫЫ: Спасибо за такой интерес к моей скромной персоне, но я предпочитаю не сильно распространяться о себе, хотя уже есть форумчане, собравшие на меня "досье" ЗЫЫЫ: Я заметил, что многие на форуме размерами меряются (или пририсовывают). Я на это стараюсь смотреть со стороны.
40 котів і собаку покинула мешканка столиці в орендованій однокімнатній квартирі оставила в съемной однокомнатной квартире несколько десятков домашних любимцев. Сейчас всех животных отдали на передержку волонтерам, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Уже без фекалий и мух – сейчас 11 из 40 спасенных котиков все еще прячутся от людей. Татьяна – хозяйка квартиры, в которой жила горе-орендаторка. Говорит, последний раз еще в чистом доме была весной, видела только 5 котов и просила отдать их в приют. Но получила неоплаченные долги за квартиру, а потом и вовсе потеряла связь с жительницей. "Что-то с человеком случилось, не знаю", - говорит владелица жилья. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/kievlyanka-sdala ... m=lastnews
rjkz написав: А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя"
Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?
Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов
hume написав:Франт, квартиры купил как захар?
hume написав:
Vlad442 написав:Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город.
И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек
Для Натахи та її хамовитого "друга", які люблять рахувати чужі гроші.
Всю свою арендну нерухомість я продав в 2015-2916. Так склались обставини. Виручені гроші - витратив на закордонні поїздки, ресторани, азартні ігри. Зараз живу від ЗП до ЗП в 1к квартирці біля м.Святошино. Що поробиш, інколи Фортуна відвертається...
Періодично захожу в "Космолот" - я впевнений, що відіб,ю втрачені позиції і куплю стояк квартир в новобуді на Печерську!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців