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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1675167616771678

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 04:13

  investorkiev написав:
  rjkz написав: А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя" :mrgreen:


Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?

Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов ;)


Да. Но не все относится к аренде.

ЗЫ: расписал все, но потом потер, чтобы никто ненароком не захлебнулся от зависти. :mrgreen:
ЗЫЫ: Спасибо за такой интерес к моей скромной персоне, но я предпочитаю не сильно распространяться о себе, хотя уже есть форумчане, собравшие на меня "досье" :mrgreen:
ЗЫЫЫ: Я заметил, что многие на форуме размерами меряются (или пририсовывают). Я на это стараюсь смотреть со стороны. :)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 07:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

40 котів і собаку покинула мешканка столиці в орендованій однокімнатній квартирі оставила в съемной однокомнатной квартире несколько десятков домашних любимцев. Сейчас всех животных отдали на передержку волонтерам, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Уже без фекалий и мух – сейчас 11 из 40 спасенных котиков все еще прячутся от людей. Татьяна – хозяйка квартиры, в которой жила горе-орендаторка. Говорит, последний раз еще в чистом доме была весной, видела только 5 котов и просила отдать их в приют. Но получила неоплаченные долги за квартиру, а потом и вовсе потеряла связь с жительницей. "Что-то с человеком случилось, не знаю", - говорит владелица жилья. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/kyiv/kievlyanka-sdala ... m=lastnews
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:23

Про заздрощі

  investorkiev написав:
  rjkz написав: А я только в октябре-ноябре ремонт закончил. "Вовремя" :mrgreen:


Без обид, а есть что-то в КРЖН, что вы сделали вовремя? Купили на дне, продали на пике?

Пока я помню про долгосрой на Венике, купленный лет 10 назад(?) на пике(?) и дорогие ремонты под аренду из натуральных материалов ;)


  hume написав:Франт, квартиры купил как захар?


  hume написав:
  Vlad442 написав:Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город.

И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек



Для Натахи та її хамовитого друга-"прокурора", які люблять рахувати чужі гроші.

Всю свою арендну нерухомість я продав в 2015-2916. Так склались обставини :oops: . Виручені гроші - витратив на закордонні розважальні поїздки, ресторани, азартні ігри. Зараз живу від ЗП до ЗП в 1к квартирці біля м.Святошино. Що поробиш, інколи Фортуна відвертається...

Періодично захожу в "Космолот" - я впевнений, що відіграю втрачені позиції і куплю стояк квартир в новобуді на Печерську!

Счастье не вечно, Люсьен ушла.
Нищий теперь просит в раю.
Вместо него у того же угла
Сам я теперь стою.
Кланяюсь дамам и господам,
Вышедшим из такси.
Бросьте монетку, месье и мадам,
Я подниму, мерси.

https://youtu.be/_c9wEGEr60M

  rjkz написав:расписал все, но потом потер, чтобы никто ненароком не захлебнулся от зависти.

Правильно зробили!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:57

ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:07

  Клаус написав:ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4


спасибо, блеванул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:14

  kingkongovets написав:
  Клаус написав:ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4

спасибо, блеванул

ну так ужасы ж
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:11

  Клаус написав:
  kingkongovets написав:
  Клаус написав:ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4

спасибо, блеванул

ну так ужасы ж


до ужасов ход не дошел - как только увидел рожу монтян сразу начались рвотные позывы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:38

  rjkz написав:[
ЗЫ: расписал все, но потом потер, чтобы никто ненароком не захлебнулся от зависти. :mrgreen: )

Да прекратите, я вам конечно верю и мог бы только искреннне порадоваться, а завидовать плохо. Кстати, тут на ветке такие серьёзные деятели аренды есть, что по сравнению с ними я скромный начинающий лэндлорд. Будем брать пример с Влада, Конговца, Трибеки
ПС
Нужно развиваться, чтоб к пятидесяти тоже на веле гонять :mrgreen: К сожалению времени осталось не так много
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:07

  hume написав:
  rjkz написав:[
ЗЫ: расписал все, но потом потер, чтобы никто ненароком не захлебнулся от зависти. :mrgreen: )

Да прекратите, я вам конечно верю и мог бы только искреннне порадоваться, а завидовать плохо. Кстати, тут на ветке такие серьёзные деятели аренды есть, что по сравнению с ними я скромный начинающий лэндлорд. Будем брать пример с Влада, Конговца, Трибеки
ПС
Нужно развиваться, чтоб к пятидесяти тоже на веле гонять :mrgreen: К сожалению времени осталось не так много


ЛС.
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