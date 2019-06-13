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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:18
Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:00
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
на 500 грн это мало, знаю одну мальвину из ,,определенных кругов,, так она постоянно жалуется что ее с ее мелкой собачкой никто не хочет брать
. Арендует посуточно и живет месяцами)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:13
Понял, на будущее буду повышать больше))
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:40
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
Я-бы брал 2 страховых и +20%. Не нравится? - Следующий!!!
И то только на Венике - там самый вандалоустойчивый ремонт.
А 500 грн что сейчас такое?
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rjkz
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