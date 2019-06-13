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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1676167716781679

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:18

  Vlad442 написав:
  Клаус написав:ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4

Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.


Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).

Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.

Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:00

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  Клаус написав:ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4

Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.


Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).

Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.

Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.


на 500 грн это мало, знаю одну мальвину из ,,определенных кругов,, так она постоянно жалуется что ее с ее мелкой собачкой никто не хочет брать :) . Арендует посуточно и живет месяцами)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Понял, на будущее буду повышать больше))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:40

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  Клаус написав:ужасы арендного бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=jposUjBpyQ4

Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.


Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).

Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.

Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.


Я-бы брал 2 страховых и +20%. Не нравится? - Следующий!!!
И то только на Венике - там самый вандалоустойчивый ремонт.
А 500 грн что сейчас такое?
rjkz
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  #<1 ... 1676167716781679
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