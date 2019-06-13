|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:18
Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1276
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:00
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
на 500 грн это мало, знаю одну мальвину из ,,определенных кругов,, так она постоянно жалуется что ее с ее мелкой собачкой никто не хочет брать
. Арендует посуточно и живет месяцами)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3385
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:13
Понял, на будущее буду повышать больше))
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1276
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:40
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
Я-бы брал 2 страховых и +20%. Не нравится? - Следующий!!!
И то только на Венике - там самый вандалоустойчивый ремонт.
А 500 грн что сейчас такое?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10147
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4346 раз.
- Подякували: 2311 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:19
+500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.
Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.
Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5725
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:30
Vlad442 написав:
+500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.
Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.
Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов.
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3385
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22050
|1984918
|
Нед 03 лис, 2019 01:15
vhata
|
|10
|3062
|
|
|8
|1311
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|