Додано: Нед 03 лис, 2019 03:20

Жека79 написав: Vlad442 написав: +500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.

Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.

Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов. +500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов.



Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить. Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.

в тинейджерстве у меня была собака.Мало того, что она разнесла нашу квартиру вдребезги - ободранные обои, погрызенная мебель, книги, одежда, хоккейная амуниция, обувь и тп- так еще и когда Чернобыль рванул, мы переехали в другой регион СССР, сначала не было своей квартиры и "договорились" с комендантшей общежития, что нас всех поодиночке поселят в одну квартиру. Таким образом, фактически мы жили в одной отдельной квартире. Но по поводу собаки договориться не удалось ни за какие коврижки. Начальник отца, которого перевели временно в другой город, разрешил нам подержать некоторое время собаку в его квартире....шовамсказать?....то, что собака сделала с киевской нашей квартирой - это цветочки. Даже не знаю, как отец разбирался с шефом, но собаку пришлось отдать для охраны базы. И это дрессированная собака. Просто животному, особенно до года, не объяснишь многих вещей, которые нельзя делать.Я люблю животных. Обожаю пингвинов в Антарктиде, готов расцеловать глубоководный планктон в Марианской впадине, без ума от кенгуру в Австралии, готов всеми фибрами души защищать кашалотов от промышленного убоя (прям не вставая с дивана) и всеми руками и ногами за то, чтобы они оставались в среде своего естественного обитания, подальше от киевских квартир.