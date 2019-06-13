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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:18
Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:00
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
на 500 грн это мало, знаю одну мальвину из ,,определенных кругов,, так она постоянно жалуется что ее с ее мелкой собачкой никто не хочет брать
. Арендует посуточно и живет месяцами)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:13
Понял, на будущее буду повышать больше))
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:40
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Тетка наслушалась слухов и пересказывает их от себя.
Я с животными со старта не пускаю.
Но!
Уже у третьей квартирантки независимо друг от друга появляется мелкая собачка (такая совсем мелкая, типа как в сумке носят).
Я говорю: ок, увеличиваем аренду на +500грн и страховую сумму на +50%. Все согласны.
Если тетка завела 40 котов, то у нее проблемы с головой, такую даже пускать жить не нужно было. Ну и за день 40 котов не заведешь, значит никто не проверял квартиру.
Я-бы брал 2 страховых и +20%. Не нравится? - Следующий!!!
И то только на Венике - там самый вандалоустойчивый ремонт.
А 500 грн что сейчас такое?
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rjkz
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2
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:19
+500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.
Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.
Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов.
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 00:30
Vlad442 написав:
+500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.
Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.
Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов.
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Нед 03 лис, 2019 03:20
Жека79 написав: Vlad442 написав:
+500 это хорошо, но со временем, при очередном повышении, они пропадут и аренда вернется к средней цене.
Стабильные арендаторы массово заводят разговор о животных. Арендаторы, готовые арендовать выше рынка, имеют животных. Кто без животных, в 30% случаев протаскивает их нелегально.
Я уже смирился. Плюс 1000 залога и плюс 200-500 гривен к цене до очередного повышения и я не обращаю внимания на мелкие царапины. Ремонт стараюсь сделать максимально вандалоустойчивым. При пересдаче следующие арендаторы обычно тоже не замечают этих дефектов.
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
в тинейджерстве у меня была собака.
Мало того, что она разнесла нашу квартиру вдребезги - ободранные обои, погрызенная мебель, книги, одежда, хоккейная амуниция, обувь и тп- так еще и когда Чернобыль рванул, мы переехали в другой регион СССР, сначала не было своей квартиры и "договорились" с комендантшей общежития, что нас всех поодиночке поселят в одну квартиру. Таким образом, фактически мы жили в одной отдельной квартире. Но по поводу собаки договориться не удалось ни за какие коврижки. Начальник отца, которого перевели временно в другой город, разрешил нам подержать некоторое время собаку в его квартире....шовамсказать?....то, что собака сделала с киевской нашей квартирой - это цветочки. Даже не знаю, как отец разбирался с шефом, но собаку пришлось отдать для охраны базы. И это дрессированная собака. Просто животному, особенно до года, не объяснишь многих вещей, которые нельзя делать.
Я люблю животных. Обожаю пингвинов в Антарктиде, готов расцеловать глубоководный планктон в Марианской впадине, без ума от кенгуру в Австралии, готов всеми фибрами души защищать кашалотов от промышленного убоя (прям не вставая с дивана) и всеми руками и ногами за то, чтобы они оставались в среде своего естественного обитания, подальше от киевских квартир.
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rjkz
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Додано: Нед 03 лис, 2019 10:30
С крупными собаками я не беру, но и никто не просится. В основном кошки и мелкие собаки. Большинство арендодателей из-за стереотипов игнорируют этот спрос, но сдать сейчас квартиру по рыночной цене стандартным арендаторам это недели простоя и показов. Или демпинг 10-15%. Арендаторам с кошкой говоришь +5% к цене и +2000 к залогу, и вопросов не возникает.
Арендаторы с животными это профессиональные арендаторы, которые могут жить и 5, и 10 лет. Явный ущерб компенсируют. В любом случае квартира после 5-10 лет в аренде нуждается в мелком ремонте и обновлении. Мелкие царапины - сразу указываю "можно с кошками" (не накручиваю +5%), следующий заезжает тоже с котом и считает это нормой.
Одно дело квартиры с новым дорогим ремонтом, другое подуставшая вторичка или новострой с ремонтом от застройщика и мебелью из Эпика.
Правило номер один вандалоустойчивого ремонта в том, чтобы он был не дорогой сам по себе, второе, чтобы было быстро и недорого частично отремонтировать.
Жека79 написав:
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
По поводу запаха мне сказал однажды арендатор с котом, что в кошачьей моче воняют формальдегиды, которые разлагаются за две недели.
Однажды я случайно закрыл кота охранников в гараже на ночь. Две недели вонь стояла невыносимая, потом полностью исчезла.
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 11:24
Vlad442 написав:
С крупными собаками я не беру, но и никто не просится. В основном кошки и мелкие собаки. Большинство арендодателей из-за стереотипов игнорируют этот спрос, но сдать сейчас квартиру по рыночной цене стандартным арендаторам это недели простоя и показов. Или демпинг 10-15%. Арендаторам с кошкой говоришь +5% к цене и +2000 к залогу, и вопросов не возникает.
Арендаторы с животными это профессиональные арендаторы, которые могут жить и 5, и 10 лет. Явный ущерб компенсируют. В любом случае квартира после 5-10 лет в аренде нуждается в мелком ремонте и обновлении. Мелкие царапины - сразу указываю "можно с кошками" (не накручиваю +5%), следующий заезжает тоже с котом и считает это нормой.
Одно дело квартиры с новым дорогим ремонтом, другое подуставшая вторичка или новострой с ремонтом от застройщика и мебелью из Эпика.
Правило номер один вандалоустойчивого ремонта в том, чтобы он был не дорогой сам по себе, второе, чтобы было быстро и недорого частично отремонтировать.
Жека79 написав:
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
По поводу запаха мне сказал однажды арендатор с котом, что в кошачьей моче воняют формальдегиды, которые разлагаются за две недели.
Однажды я случайно закрыл кота охранников в гараже на ночь. Две недели вонь стояла невыносимая, потом полностью исчезла.
У меня нет квартиры в Эврике, потому не могу объективно судить о рациональности вашей арендной тактики.
Мои мысли следующие:
- Если сдали квартиранту с животными, то следующий и последующие квартиранты будут тоже с животными.
- если квартирант втихаря (обманув во время собеседования на просмотре) протянул животное в квартиру - немедленно выселю с удержанием залога. За неискренность, а не за животное.
Правила арендного бизнеса:
- Если человек обещает — он выполняет. Сказать и сделать — это одно и то же.
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