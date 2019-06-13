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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:35
rjkz написав:
Я люблю животных. Обожаю пингвинов в Антарктиде, готов расцеловать глубоководный планктон в Марианской впадине, без ума от кенгуру в Австралии, готов всеми фибрами души защищать кашалотов от промышленного убоя (прям не вставая с дивана) и всеми руками и ногами за то, чтобы они оставались в среде своего естественного обитания,
№ счета сбросить для поддержки всего вышесказанного?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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