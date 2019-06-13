Додано: Нед 03 лис, 2019 14:40

UA написав: - Если сдали квартиранту с животными, то следующий и последующие квартиранты будут тоже с животными. - Если сдали квартиранту с животными, то следующий и последующие квартиранты будут тоже с животными.

UA написав: - если квартирант втихаря (обманув во время собеседования на просмотре) протянул животное в квартиру - немедленно выселю с удержанием залога. За неискренность, а не за животное. - если квартирант втихаря (обманув во время собеседования на просмотре) протянул животное в квартиру - немедленно выселю с удержанием залога. За неискренность, а не за животное.

Совершенно верно. Даже квартиру с подранными обоями легко сдать такому же кошатнику.Как вы про это узнаете? На время вашего визита жена выводит собаку погулять. Кошка - говорят жена болеет, лежит с температурой. Если поймали, круглые глаза "сестра уехала в Польшу, попросила недельку подержать". Выселение без залога это тоже как делать в реальности? Сказать "завтра чтобы вас не было"? Так есть шанс, что не будет и техники, а будет побитая плитка и поломанная мебель и ключи в мусорке. Нужно приезжать неожиданно с группой поддержки и выкидывать на улицу? Это все деньги и нервы. Да и слишком жестко. Пусть людей жизнь учит, а не я.Не проще сильно задрать цену, как нежелательным арендаторам, а при съезде докопаться до каждой царапины (у вас же жило животное) и оставить часть залога?