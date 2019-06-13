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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:35
rjkz написав:
Я люблю животных. Обожаю пингвинов в Антарктиде, готов расцеловать глубоководный планктон в Марианской впадине, без ума от кенгуру в Австралии, готов всеми фибрами души защищать кашалотов от промышленного убоя (прям не вставая с дивана) и всеми руками и ногами за то, чтобы они оставались в среде своего естественного обитания,
№ счета сбросить для поддержки всего вышесказанного?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:40
UA написав:
- Если сдали квартиранту с животными, то следующий и последующие квартиранты будут тоже с животными.
Совершенно верно. Даже квартиру с подранными обоями легко сдать такому же кошатнику.
UA написав:
- если квартирант втихаря (обманув во время собеседования на просмотре) протянул животное в квартиру - немедленно выселю с удержанием залога. За неискренность, а не за животное.
Как вы про это узнаете? На время вашего визита жена выводит собаку погулять. Кошка - говорят жена болеет, лежит с температурой. Если поймали, круглые глаза "сестра уехала в Польшу, попросила недельку подержать". Выселение без залога это тоже как делать в реальности? Сказать "завтра чтобы вас не было"? Так есть шанс, что не будет и техники, а будет побитая плитка и поломанная мебель и ключи в мусорке. Нужно приезжать неожиданно с группой поддержки и выкидывать на улицу? Это все деньги и нервы. Да и слишком жестко. Пусть людей жизнь учит, а не я.
Не проще сильно задрать цену, как нежелательным арендаторам, а при съезде докопаться до каждой царапины (у вас же жило животное) и оставить часть залога?
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