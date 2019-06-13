Vlad442 написав:

Жека79 написав: Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить. Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.

С крупными собаками я не беру, но и никто не просится. В основном кошки и мелкие собаки. Большинство арендодателей из-за стереотипов игнорируют этот спрос, но сдать сейчас квартиру по рыночной цене стандартным арендаторам это недели простоя и показов. Или демпинг 10-15%. Арендаторам с кошкой говоришь +5% к цене и +2000 к залогу, и вопросов не возникает.Арендаторы с животными это профессиональные арендаторы, которые могут жить и 5, и 10 лет. Явный ущерб компенсируют. В любом случае квартира после 5-10 лет в аренде нуждается в мелком ремонте и обновлении. Мелкие царапины - сразу указываю "можно с кошками" (не накручиваю +5%), следующий заезжает тоже с котом и считает это нормой.Одно дело квартиры с новым дорогим ремонтом, другое подуставшая вторичка или новострой с ремонтом от застройщика и мебелью из Эпика.Правило номер один вандалоустойчивого ремонта в том, чтобы он был не дорогой сам по себе, второе, чтобы было быстро и недорого частично отремонтировать.По поводу запаха мне сказал однажды арендатор с котом, что в кошачьей моче воняют формальдегиды, которые разлагаются за две недели.Однажды я случайно закрыл кота охранников в гараже на ночь. Две недели вонь стояла невыносимая, потом полностью исчезла.