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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:35
rjkz написав:
Я люблю животных. Обожаю пингвинов в Антарктиде, готов расцеловать глубоководный планктон в Марианской впадине, без ума от кенгуру в Австралии, готов всеми фибрами души защищать кашалотов от промышленного убоя (прям не вставая с дивана) и всеми руками и ногами за то, чтобы они оставались в среде своего естественного обитания,
№ счета сбросить для поддержки всего вышесказанного?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:40
UA написав:
- Если сдали квартиранту с животными, то следующий и последующие квартиранты будут тоже с животными.
Совершенно верно. Даже квартиру с подранными обоями легко сдать такому же кошатнику.
UA написав:
- если квартирант втихаря (обманув во время собеседования на просмотре) протянул животное в квартиру - немедленно выселю с удержанием залога. За неискренность, а не за животное.
Как вы про это узнаете? На время вашего визита жена выводит собаку погулять. Кошка - говорят жена болеет, лежит с температурой. Если поймали, круглые глаза "сестра уехала в Польшу, попросила недельку подержать". Выселение без залога это тоже как делать в реальности? Сказать "завтра чтобы вас не было"? Так есть шанс, что не будет и техники, а будет побитая плитка и поломанная мебель и ключи в мусорке. Нужно приезжать неожиданно с группой поддержки и выкидывать на улицу? Это все деньги и нервы. Да и слишком жестко. Пусть людей жизнь учит, а не я.
Не проще сильно задрать цену, как нежелательным арендаторам, а при съезде докопаться до каждой царапины (у вас же жило животное) и оставить часть залога?
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:14
Vlad442 написав:
С крупными собаками я не беру, но и никто не просится. В основном кошки и мелкие собаки. Большинство арендодателей из-за стереотипов игнорируют этот спрос, но сдать сейчас квартиру по рыночной цене стандартным арендаторам это недели простоя и показов. Или демпинг 10-15%. Арендаторам с кошкой говоришь +5% к цене и +2000 к залогу, и вопросов не возникает.
Арендаторы с животными это профессиональные арендаторы, которые могут жить и 5, и 10 лет. Явный ущерб компенсируют. В любом случае квартира после 5-10 лет в аренде нуждается в мелком ремонте и обновлении. Мелкие царапины - сразу указываю "можно с кошками" (не накручиваю +5%), следующий заезжает тоже с котом и считает это нормой.
Одно дело квартиры с новым дорогим ремонтом, другое подуставшая вторичка или новострой с ремонтом от застройщика и мебелью из Эпика.
Правило номер один вандалоустойчивого ремонта в том, чтобы он был не дорогой сам по себе, второе, чтобы было быстро и недорого частично отремонтировать.
Жека79 написав:
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
По поводу запаха мне сказал однажды арендатор с котом, что в кошачьей моче воняют формальдегиды, которые разлагаются за две недели.
Однажды я случайно закрыл кота охранников в гараже на ночь. Две недели вонь стояла невыносимая, потом полностью исчезла.
не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:57
Вот поэтому появление ТС распугивает людей с ветки. Сморозит хе-рню и что делать? Послать, так вроде ТС. Неудобно.
Я пересказал слова арендатора.
Этот "юмор" в стиле тупой, еще тупее имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:18
Vlad442 написав:
Вот поэтому появление ТС распугивает людей с ветки. Сморозит хе-рню и что делать? Послать, так вроде ТС. Неудобно.
Я пересказал слова арендатора.
Этот "юмор" в стиле тупой, еще тупее имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Не надо себя сдерживать!
Я не сильно разбираюсь в кошачьих продуктах метаболизма, в отличии от Вас. Сожалею, что мой примитивный уровень развития не позволяет долго поддерживать высокоинтеллектуальную дискуссию со столь высокоорганизованным существом как Вы и скатывается в примитивизм, обусловленный причинами, изложенными выше.
Искренне надеюсь, что эволюция позволит мне со временем приблизиться к Вам хотя-бы до уровня "тупой". Я отдаю себе отчет, что на это могут уйти миллионы лет, но я буду стараться. Уже обзвонил всех своих арендаторов и предложил в недельный срок обзавестись как минимум одной кошкой. Также активно ведется работа по комплектации переносной лаборатории с целью установления факта наличия формальдегида в продуктах метаболизма представителей отряда кошачьих.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:31
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
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Vlad442
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