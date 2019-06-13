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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:35
rjkz написав:
Я люблю животных. Обожаю пингвинов в Антарктиде, готов расцеловать глубоководный планктон в Марианской впадине, без ума от кенгуру в Австралии, готов всеми фибрами души защищать кашалотов от промышленного убоя (прям не вставая с дивана) и всеми руками и ногами за то, чтобы они оставались в среде своего естественного обитания,
№ счета сбросить для поддержки всего вышесказанного?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:40
UA написав:
- Если сдали квартиранту с животными, то следующий и последующие квартиранты будут тоже с животными.
Совершенно верно. Даже квартиру с подранными обоями легко сдать такому же кошатнику.
UA написав:
- если квартирант втихаря (обманув во время собеседования на просмотре) протянул животное в квартиру - немедленно выселю с удержанием залога. За неискренность, а не за животное.
Как вы про это узнаете? На время вашего визита жена выводит собаку погулять. Кошка - говорят жена болеет, лежит с температурой. Если поймали, круглые глаза "сестра уехала в Польшу, попросила недельку подержать". Выселение без залога это тоже как делать в реальности? Сказать "завтра чтобы вас не было"? Так есть шанс, что не будет и техники, а будет побитая плитка и поломанная мебель и ключи в мусорке. Нужно приезжать неожиданно с группой поддержки и выкидывать на улицу? Это все деньги и нервы. Да и слишком жестко. Пусть людей жизнь учит, а не я.
Не проще сильно задрать цену, как нежелательным арендаторам, а при съезде докопаться до каждой царапины (у вас же жило животное) и оставить часть залога?
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Vlad442
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rjkz
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:14
Vlad442 написав:
С крупными собаками я не беру, но и никто не просится. В основном кошки и мелкие собаки. Большинство арендодателей из-за стереотипов игнорируют этот спрос, но сдать сейчас квартиру по рыночной цене стандартным арендаторам это недели простоя и показов. Или демпинг 10-15%. Арендаторам с кошкой говоришь +5% к цене и +2000 к залогу, и вопросов не возникает.
Арендаторы с животными это профессиональные арендаторы, которые могут жить и 5, и 10 лет. Явный ущерб компенсируют. В любом случае квартира после 5-10 лет в аренде нуждается в мелком ремонте и обновлении. Мелкие царапины - сразу указываю "можно с кошками" (не накручиваю +5%), следующий заезжает тоже с котом и считает это нормой.
Одно дело квартиры с новым дорогим ремонтом, другое подуставшая вторичка или новострой с ремонтом от застройщика и мебелью из Эпика.
Правило номер один вандалоустойчивого ремонта в том, чтобы он был не дорогой сам по себе, второе, чтобы было быстро и недорого частично отремонтировать.
Жека79 написав:
Царапины это самое безобидное что вообще может быть, и ваш вандалоустойчивый ремонт вообще ни к чему. Если кошка или собака не приучены к туалету, и пару раз сходят в вашей квартире в уголок пописять под ламинат, то запах вы будете очень долго потом выводить.
По поводу запаха мне сказал однажды арендатор с котом, что в кошачьей моче воняют формальдегиды, которые разлагаются за две недели.
Однажды я случайно закрыл кота охранников в гараже на ночь. Две недели вонь стояла невыносимая, потом полностью исчезла.
не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
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rjkz
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Додано: Нед 03 лис, 2019 16:57
Вот поэтому появление ТС распугивает людей с ветки. Сморозит хе-рню и что делать? Послать, так вроде ТС. Неудобно.
Я пересказал слова арендатора.
Этот "юмор" в стиле тупой, еще тупее имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:18
Vlad442 написав:
Вот поэтому появление ТС распугивает людей с ветки. Сморозит хе-рню и что делать? Послать, так вроде ТС. Неудобно.
Я пересказал слова арендатора.
Этот "юмор" в стиле тупой, еще тупее имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Не надо себя сдерживать!
Я не сильно разбираюсь в кошачьих продуктах метаболизма, в отличии от Вас. Сожалею, что мой примитивный уровень развития не позволяет долго поддерживать высокоинтеллектуальную дискуссию со столь высокоорганизованным существом как Вы и скатывается в примитивизм, обусловленный причинами, изложенными выше.
Искренне надеюсь, что эволюция позволит мне со временем приблизиться к Вам хотя-бы до уровня "тупой". Я отдаю себе отчет, что на это могут уйти миллионы лет, но я буду стараться. Уже обзвонил всех своих арендаторов и предложил в недельный срок обзавестись как минимум одной кошкой. Также активно ведется работа по комплектации переносной лаборатории с целью установления факта наличия формальдегида в продуктах метаболизма представителей отряда кошачьих.
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rjkz
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:31
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 18:58
Арендатор с животными - это никакой не офтоп, а очень актуальный вопрос, по крайней мере в экономе и среднем сегменте.
Их много, готовы (на словах по крайней мере) платить хорошие деньги, соглашаются на повышенный залог.
Нужно учиться с ними работать.
С кошками не беру принципиально- страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам, видел как кошак погрыз дверь сверху (залазил на дверь), очень вонючим метит территорию, если не кастрирован.
А мелкие собачки вроде как и ничего, только злые. Я хотела погладить одну, так чуть палец не оттяпала. Аж трусилась от злости, от ненависти даже, хотя размером меньше кошки.
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investorkiev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:26
investorkiev написав:
Арендатор с животными - это никакой не офтоп, а очень актуальный вопрос, по крайней мере в экономе и среднем сегменте.
Их много, готовы (на словах по крайней мере) платить хорошие деньги, соглашаются на повышенный залог.
Нужно учиться с ними работать.
С кошками не беру принципиально- страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам, видел как кошак погрыз дверь сверху (залазил на дверь), очень вонючим метит территорию, если не кастрирован.
А мелкие собачки вроде как и ничего, только злые. Я хотела погладить одну, так чуть палец не оттяпала. Аж трусилась от злости, от ненависти даже, хотя размером меньше кошки.
Мадам, от этих неприятностей только одно средство - кошки/собаки отдельно, аренда отдельно. Дополнительные деньги "работают" до того момента, когда ценник выше рынка, когда рынок "догнал" эту цифру и Вы пытаетесь опять компенсировать ценник, то можете нарваться на ситуацию, когда арендатор Вас "не поймет".
Реально, если в квартире ламинат и кошка или собака "подзюрит" на него, то все это богатство потечет под ламинат. Далее, вопрос насколько было сэкономлено на напольном покрытии - если не постелили пленку под подложку и стяжка даже не прогрунтована, то на стыке листов подложки произойдет протекание и впитывание в стяжку. Если ламинат совсем г.но то он быстро вздуется, если не совсем, то вздуется не сильно или не сразу.
После высыхания стяжки, запах будет стоять еще довольно долго, потом вроде как будет незаметным для людей со слабым обонянием. Но если будет повышаться влажность, то запах будет появляться вновь. Теперь представьте себе, что это явление будет не однократным, а хозяину пофиг куда мочится его питомец. Вы рискуете ламинатом, диваном, стульями, креслами и пр.
Последний объект подразумевал возможность проживания с животным по схеме - рыночный рент отдельно, 20% рента за животное - отдельно. При этом, реально уязвим только диван (кстати, спасибо, куплен был по Вашему совету, не по интернету, а в магазе и доставлен на следующий день). Полы - полированный ректификат "фигпроссышь", покраска фасадным силиконом, который легко локально подкрашивается.
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rjkz
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