Додано: Нед 03 лис, 2019 19:26

investorkiev написав: Арендатор с животными - это никакой не офтоп, а очень актуальный вопрос, по крайней мере в экономе и среднем сегменте.



Их много, готовы (на словах по крайней мере) платить хорошие деньги, соглашаются на повышенный залог.



Нужно учиться с ними работать.



С кошками не беру принципиально- страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам, видел как кошак погрыз дверь сверху (залазил на дверь), очень вонючим метит территорию, если не кастрирован.



А мелкие собачки вроде как и ничего, только злые. Я хотела погладить одну, так чуть палец не оттяпала. Аж трусилась от злости, от ненависти даже, хотя размером меньше кошки. Арендатор с животными - это никакой не офтоп, а очень актуальный вопрос, по крайней мере в экономе и среднем сегменте.Их много, готовы (на словах по крайней мере) платить хорошие деньги, соглашаются на повышенный залог.Нужно учиться с ними работать.С кошками не беру принципиально- страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам, видел как кошак погрыз дверь сверху (залазил на дверь), очень вонючим метит территорию, если не кастрирован.А мелкие собачки вроде как и ничего, только злые. Я хотела погладить одну, так чуть палец не оттяпала. Аж трусилась от злости, от ненависти даже, хотя размером меньше кошки.

Мадам, от этих неприятностей только одно средство - кошки/собаки отдельно, аренда отдельно. Дополнительные деньги "работают" до того момента, когда ценник выше рынка, когда рынок "догнал" эту цифру и Вы пытаетесь опять компенсировать ценник, то можете нарваться на ситуацию, когда арендатор Вас "не поймет".Реально, если в квартире ламинат и кошка или собака "подзюрит" на него, то все это богатство потечет под ламинат. Далее, вопрос насколько было сэкономлено на напольном покрытии - если не постелили пленку под подложку и стяжка даже не прогрунтована, то на стыке листов подложки произойдет протекание и впитывание в стяжку. Если ламинат совсем г.но то он быстро вздуется, если не совсем, то вздуется не сильно или не сразу.После высыхания стяжки, запах будет стоять еще довольно долго, потом вроде как будет незаметным для людей со слабым обонянием. Но если будет повышаться влажность, то запах будет появляться вновь. Теперь представьте себе, что это явление будет не однократным, а хозяину пофиг куда мочится его питомец. Вы рискуете ламинатом, диваном, стульями, креслами и пр.Последний объект подразумевал возможность проживания с животным по схеме - рыночный рент отдельно, 20% рента за животное - отдельно. При этом, реально уязвим только диван (кстати, спасибо, куплен был по Вашему совету, не по интернету, а в магазе и доставлен на следующий день). Полы - полированный ректификат "фигпроссышь", покраска фасадным силиконом, который легко локально подкрашивается.