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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:04
Rjkz, спасибо, тема с отдельной рентой в виде 10-20% от основной мне нравится, нужно будет опробовать. Пожалуй это самая разумная и рабочая схема.
По теме эксплуатации - собачатники только заселились, еще нет фактического опыта. Будем набивать шишки и учиться на своих ошибках.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32
Vlad442 написав:
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
Отличный юмор. Посты rjkz всегда читаю с интересом. В них виден разносторонний опыт практика, а не теоретизирующего рыла, в отличие от...
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