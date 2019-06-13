rjkz написав:

Vlad442 написав: Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.

Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть. Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.

Мне пофиг как я выгляжу в Ваших глазах и что Вы думаете обо мне. Гораздо важней, что я сам о себе думаю и что я есть на самом деле. А юмор и чувство юмора разное у всех. Судя по всему, у кого-то его нет вовсе."Господа, улыбайтесь! Все глупости в мире делаются с серьезным лицом" (с) (или что-то типа того)Если Вы считаете, что мой "оффтоп" загрязняет ветку - пожалуйтесь модераторам, уверяю, что "титул" ТСне дает мне никаких преференций. Правила форума едины для всех. На усмотрение модераторов, мой пост может быть оставлен без изменений/удален/заблокирован аккаунт. В свою очередь, я могу быть с этим согласен или нет. Многократно были опросы по поводу функциональности интерфейса форума и я предлагал кнопку "-1", но после долгих обсуждений это не было принято. Это позволило-бы Вам вволю понатыкивать мне минусов и, очевидно, сняло-бы чувство неудовлетворенности и жизненного дискомфорта, перерастающего в депрессию. На первое время, дабы Ваша жизнь вновь заиграла всеми красками и мои посты не омрачали бытия, могу порекомендовать опцию функционала форума, позволяющую не видеть моих гнусных сочинений. Называется "добавить в недруги" или по рабоче-крестьянскому "игнор". Я буду ,конечно, очень переживать и сейчас-же запишусь к психоаналитику, но надеюсь со временем как-то жизнь войдет в обычную колею.