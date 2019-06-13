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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:04
Rjkz, спасибо, тема с отдельной рентой в виде 10-20% от основной мне нравится, нужно будет опробовать. Пожалуй это самая разумная и рабочая схема.
По теме эксплуатации - собачатники только заселились, еще нет фактического опыта. Будем набивать шишки и учиться на своих ошибках.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32
Vlad442 написав:
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
Отличный юмор. Посты rjkz всегда читаю с интересом. В них виден разносторонний опыт практика, а не теоретизирующего рыла, в отличие от...
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:28
rjkz написав: Vlad442 написав:
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
Мне пофиг как я выгляжу в Ваших глазах и что Вы думаете обо мне. Гораздо важней, что я сам о себе думаю и что я есть на самом деле. А юмор и чувство юмора разное у всех. Судя по всему, у кого-то его нет вовсе.
"Господа, улыбайтесь! Все глупости в мире делаются с серьезным лицом" (с) (или что-то типа того)
Если Вы считаете, что мой "оффтоп" загрязняет ветку - пожалуйтесь модераторам, уверяю, что "титул" ТС
не дает мне никаких преференций. Правила форума едины для всех. На усмотрение модераторов, мой пост может быть оставлен без изменений/удален/заблокирован аккаунт. В свою очередь, я могу быть с этим согласен или нет. Многократно были опросы по поводу функциональности интерфейса форума и я предлагал кнопку "-1", но после долгих обсуждений это не было принято. Это позволило-бы Вам вволю понатыкивать мне минусов и, очевидно, сняло-бы чувство неудовлетворенности и жизненного дискомфорта, перерастающего в депрессию. На первое время, дабы Ваша жизнь вновь заиграла всеми красками и мои посты не омрачали бытия, могу порекомендовать опцию функционала форума, позволяющую не видеть моих гнусных сочинений. Называется "добавить в недруги" или по рабоче-крестьянскому "игнор". Я буду ,конечно, очень переживать и сейчас-же запишусь к психоаналитику, но надеюсь со временем как-то жизнь войдет в обычную колею.
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
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Vlad442
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