RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1678167916801681

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Rjkz, спасибо, тема с отдельной рентой в виде 10-20% от основной мне нравится, нужно будет опробовать. Пожалуй это самая разумная и рабочая схема.


По теме эксплуатации - собачатники только заселились, еще нет фактического опыта. Будем набивать шишки и учиться на своих ошибках.
investorkiev
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1285
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32

  Vlad442 написав:Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.


Отличный юмор. Посты rjkz всегда читаю с интересом. В них виден разносторонний опыт практика, а не теоретизирующего рыла, в отличие от...;)
artlife
 
Повідомлень: 51
З нами з: 07.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:10

  Vlad442 написав:Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?


Просто успокойтесь. До топикстартера Вам, откровенно говоря, еще... жить и жить. Говоря конкретнее, некоторые посты rjkz о нюансах ремонта и подборе материалов я, к примеру, скопировал в свою папку "ремонт". Его посты из жизни в других странах и опыт аренды тоже одни из самых интересных тут. Опять же, в отличие от.
artlife
 
Повідомлень: 51
З нами з: 07.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

У каждого свой опыт интересен и полезен, чего смориться. Ну добавьте друг дружку в игнор, делов то)))
investorkiev
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1285
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:24

  Vlad442 написав:Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?


У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10156
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4349 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:26

  investorkiev написав:У каждого свой опыт интересен и полезен, чего смориться. Ну добавьте друг дружку в игнор, делов то)))


Мне чего его в игнор ставить? Я ему даже иногда плюсую. Когда есть за что...кажется...
Кстати, кажется модераторы не того забанили.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10156
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4349 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:37

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?


У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.

Смотрите, есть ветка форума, которую по недоразумению создал некоторый участник. В ней люди общаются и высказывают интересные мнения и все хорошо, пока некоторый... участник не лезет в разговор. Оффтоп, "юмор", насмешки. Это уже откровенно достало. Ложка дегтя в бочке меда. Будьте скромней и люди к вам потянутся. Может быть.
Vlad442
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1678167916801681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2211, 2212, 2213
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
22125 1997196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 00:19
Libo
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3073
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1314
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15703)
04.11.2019 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.