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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:04
Rjkz, спасибо, тема с отдельной рентой в виде 10-20% от основной мне нравится, нужно будет опробовать. Пожалуй это самая разумная и рабочая схема.
По теме эксплуатации - собачатники только заселились, еще нет фактического опыта. Будем набивать шишки и учиться на своих ошибках.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32
Vlad442 написав:
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
Отличный юмор. Посты rjkz всегда читаю с интересом. В них виден разносторонний опыт практика, а не теоретизирующего рыла, в отличие от...
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:10
Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
Просто успокойтесь. До топикстартера Вам, откровенно говоря, еще... жить и жить. Говоря конкретнее, некоторые посты rjkz о нюансах ремонта и подборе материалов я, к примеру, скопировал в свою папку "ремонт". Его посты из жизни в других странах и опыт аренды тоже одни из самых интересных тут. Опять же, в отличие от.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:13
У каждого свой опыт интересен и полезен, чего смориться. Ну добавьте друг дружку в игнор, делов то)))
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investorkiev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:24
Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:26
investorkiev написав:
У каждого свой опыт интересен и полезен, чего смориться. Ну добавьте друг дружку в игнор, делов то)))
Мне чего его в игнор ставить? Я ему даже иногда плюсую. Когда есть за что...кажется...
Кстати, кажется модераторы не того забанили.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:37
rjkz написав: Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.
Смотрите, есть ветка форума, которую по недоразумению создал некоторый участник. В ней люди общаются и высказывают интересные мнения и все хорошо, пока некоторый... участник не лезет в разговор. Оффтоп, "юмор", насмешки. Это уже откровенно достало. Ложка дегтя в бочке меда. Будьте скромней и люди к вам потянутся. Может быть.
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Vlad442
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