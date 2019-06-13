|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:04
Rjkz, спасибо, тема с отдельной рентой в виде 10-20% от основной мне нравится, нужно будет опробовать. Пожалуй это самая разумная и рабочая схема.
По теме эксплуатации - собачатники только заселились, еще нет фактического опыта. Будем набивать шишки и учиться на своих ошибках.
-
investorkiev
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1285
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32
Vlad442 написав:
Не пытайтесь шутить. Это не ваше. В теме этот юмор выглядит как жирная балерина. С одной стороны вызывает жалость, с другой смотреть неприятно.
Пытайтесь не оффтопить. Будете лучше выглядеть.
Отличный юмор. Посты rjkz всегда читаю с интересом. В них виден разносторонний опыт практика, а не теоретизирующего рыла, в отличие от...
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:10
Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
Просто успокойтесь. До топикстартера Вам, откровенно говоря, еще... жить и жить. Говоря конкретнее, некоторые посты rjkz о нюансах ремонта и подборе материалов я, к примеру, скопировал в свою папку "ремонт". Его посты из жизни в других странах и опыт аренды тоже одни из самых интересных тут. Опять же, в отличие от.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:13
У каждого свой опыт интересен и полезен, чего смориться. Ну добавьте друг дружку в игнор, делов то)))
-
investorkiev
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1285
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:24
Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10157
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4349 раз.
- Подякували: 2314 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:26
investorkiev написав:
У каждого свой опыт интересен и полезен, чего смориться. Ну добавьте друг дружку в игнор, делов то)))
Мне чего его в игнор ставить? Я ему даже иногда плюсую. Когда есть за что...кажется...
Кстати, кажется модераторы не того забанили.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10157
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4349 раз.
- Подякували: 2314 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:37
rjkz написав: Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.
Смотрите, есть ветка форума, которую по недоразумению создал некоторый участник. В ней люди общаются и высказывают интересные мнения и все хорошо, пока некоторый... участник не лезет в разговор. Оффтоп, "юмор", насмешки. Это уже откровенно достало. Ложка дегтя в бочке меда. Будьте скромней и люди к вам потянутся. Может быть.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5733
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 01:10
Vlad442 написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Посмотрите на ситуацию с моей точки зрения. Ветка интересная, тема актуальная, люди общаются по делу, только топикстартер-идиот постоянно лезет, как во все дыры затычка, и портит воздух.
Что делать? Не писать тут, создать свою ветку, или дать понять ТС, что он гонит?
Что посоветуете?
У Вас комплексы?
Хотите поговорить об этом?
Или спросим мнение других форумчан и модераторов касательно допустимости оскорбления других участников форума?
Обратите внимание на уровень общения с моей стороны и с Вашей.
Еще раз, если моя персона Вас (достаточно уважительно?) напрягает, то функционал форума позволяет этого избежать.
Смотрите, есть ветка форума, которую по недоразумению создал некоторый участник
. В ней люди общаются и высказывают интересные мнения и все хорошо, пока некоторый... участник не лезет в разговор. Оффтоп, "юмор", насмешки. Это уже откровенно достало. Ложка дегтя в бочке меда. Будьте скромней и люди к вам потянутся. Может быть.
По недоразумению, можно в женский общественный туалет зайти.
Ветку я создал намеренно. Находясь в твердом уме и здравой памяти.
Вам не дают покоя чужие лавры?
Я-бы с радостью уступил Вам должность ТС, но сие функционально невозможно.
Мне пофиг, что я ТС. Когда-то хотел общения на тему аренды, мегаветка обвалистов этим вопросом не была озабочена. От слова СОВСЕМ. Пришлось создать эту, раскручивать, приглашать людей, постить свежие комменты, чтобы ветка не улетела на задворки пока не наполнилась форумчанами (такая судьба постигла несколько других веток). Сейчас она вроде как сама по себе живет и я набрался опыта работы с арендаторами и вроде как не собираюсь, пока во всяком случае, расширять....эээ..."бизнес". Поэтому сейчас мне ветка дает не много полезного. Скромность скромностью, но сейчас, объективно, я больше делюсь своим опытом чем перенимаю чужой. У Вас есть свой? На здоровье! Делитесь. Я могу сколь угодно до бесконечности Вам неприятен, но вместо того, чтобы писать на меня гадости, подпадающие под запрет условиями форума, проще добавить меня в игнор. Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?
Что касается юмора в целом ( не о моем речь) - одни любят его, другие нет, одни понимают юмор, а другие нет. Одни люди считают его уместным всегда и везде, другие считают его уместным в определенных обстоятельствах (опять-же эти обстоятельства - предмет дискуссии. У каждого своя точка зрения), третьи-же против юмора во всех его проявлениях. Каждый сам волен отнести себя к любой категории. Интернет - это "территория" свободы, при этом только политикой владельцев ресурсов определяются рамки правил публикаций. Где-то допустима нецензурная брань, где-то нет, где-то еще какие-то ограничения или отсутствие оных. Пока-что, судя по всему, я не нарушаю правил форума файнэнс.юэй - терпимо отношусь к точке зрения других участников, если они не нарушают мои этические принципы, в противном-же случае, есть функционал информирования модераторов, которые наделены полномочиями (см выше) оставить пост/удалить/отправить участника форума в бан. Кажется, за все эти годы, только пару раз меня смогли спровоцировать на ответную грубость. Обычно я просто отправляю хамов в игнор.
"Контролируй СИлу, не поддавайся ее Темной стороне" (с)
Чего и Вам желаю!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10157
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4349 раз.
- Подякували: 2314 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 04 лис, 2019 07:09
Rjkz, не звертайте увагу і не витрачайте час на спілкування з рагулями, бидлотою, заздрісниками та іншими долярчикамии. Робіть свою справу)))
Найбільш інформативні повідомлення щодо оренди і ремонтів за весь час існування цього форуму - були від Вас і від Біг539.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 20592
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1155 раз.
- Подякували: 2132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 07:11
rjkz написав: investorkiev написав:
Арендатор с животными - это никакой не офтоп, а очень актуальный вопрос, по крайней мере в экономе и среднем сегменте.
Их много, готовы (на словах по крайней мере) платить хорошие деньги, соглашаются на повышенный залог.
Нужно учиться с ними работать.
С кошками не беру принципиально- страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам, видел как кошак погрыз дверь сверху (залазил на дверь), очень вонючим метит территорию, если не кастрирован.
А мелкие собачки вроде как и ничего, только злые. Я хотела погладить одну, так чуть палец не оттяпала. Аж трусилась от злости, от ненависти даже, хотя размером меньше кошки.
Мадам, от этих неприятностей только одно средство - кошки/собаки отдельно, аренда отдельно. Дополнительные деньги "работают" до того момента, когда ценник выше рынка, когда рынок "догнал" эту цифру и Вы пытаетесь опять компенсировать ценник, то можете нарваться на ситуацию, когда арендатор Вас "не поймет".
Реально, если в квартире ламинат и кошка или собака "подзюрит" на него, то все это богатство потечет под ламинат. Далее, вопрос насколько было сэкономлено на напольном покрытии - если не постелили пленку под подложку и стяжка даже не прогрунтована, то на стыке листов подложки произойдет протекание и впитывание в стяжку. Если ламинат совсем г.но то он быстро вздуется, если не совсем, то вздуется не сильно или не сразу.
После высыхания стяжки, запах будет стоять еще довольно долго, потом вроде как будет незаметным для людей со слабым обонянием. Но если будет повышаться влажность, то запах будет появляться вновь. Теперь представьте себе, что это явление будет не однократным, а хозяину пофиг куда мочится его питомец. Вы рискуете ламинатом, диваном, стульями, креслами и пр.
Последний объект подразумевал возможность проживания с животным по схеме - рыночный рент отдельно, 20% рента за животное - отдельно. При этом, реально уязвим только диван (кстати, спасибо, куплен был по Вашему совету, не по интернету, а в магазе и доставлен на следующий день). Полы - полированный ректификат "фигпроссышь", покраска фасадным силиконом, который легко локально подкрашивается.
Все правильно написано.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 20592
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1155 раз.
- Подякували: 2132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|