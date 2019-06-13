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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:53
rjkz написав:
Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?
Можете не покидать. Просто держите себя в руках, общайтесь по теме, а не морозьте всякую чушь, пытаясь "шутить". Вы думаете, что это интересный и информативный пост, что всем нужно знать ваше мнение? Если ответ "да", то поставьте меня в игнор, или, лучше, не комментируйте мои сообщения. Особенно такой бессмысленной хе.рней.
rjkz написав:
не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:55
rjkz написав:
Пришлось создать эту, раскручивать, приглашать людей, постить свежие комменты, чтобы ветка не улетела на задворки пока не наполнилась форумчанами (такая судьба постигла несколько других веток). Сейчас она вроде как сама по себе живет и я набрался опыта работы с арендаторами и вроде как не собираюсь, пока во всяком случае, расширять....эээ..."бизнес". Поэтому сейчас мне ветка дает не много полезного.
Не заметили, что ветка стала "жить сама по себе" когда (потому что) вы стали меньше в ней писать? Не думали, почему?
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Vlad442
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