RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1679168016811682

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?

Можете не покидать. Просто держите себя в руках, общайтесь по теме, а не морозьте всякую чушь, пытаясь "шутить". Вы думаете, что это интересный и информативный пост, что всем нужно знать ваше мнение? Если ответ "да", то поставьте меня в игнор, или, лучше, не комментируйте мои сообщения. Особенно такой бессмысленной хе.рней.
  rjkz написав:не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
Vlad442
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Пришлось создать эту, раскручивать, приглашать людей, постить свежие комменты, чтобы ветка не улетела на задворки пока не наполнилась форумчанами (такая судьба постигла несколько других веток). Сейчас она вроде как сама по себе живет и я набрался опыта работы с арендаторами и вроде как не собираюсь, пока во всяком случае, расширять....эээ..."бизнес". Поэтому сейчас мне ветка дает не много полезного.

Не заметили, что ветка стала "жить сама по себе" когда (потому что) вы стали меньше в ней писать? Не думали, почему?
Vlad442
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1679168016811682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik, Serg-ik і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2213, 2214, 2215
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
22140 2002237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 10:50
Faceless
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78291)
04.11.2019 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.