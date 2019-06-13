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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1679168016811682

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?

Можете не покидать. Просто держите себя в руках, общайтесь по теме, а не морозьте всякую чушь, пытаясь "шутить". Вы думаете, что это интересный и информативный пост, что всем нужно знать ваше мнение? Если ответ "да", то поставьте меня в игнор, или, лучше, не комментируйте мои сообщения. Особенно такой бессмысленной хе.рней.
  rjkz написав:не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vlad442 написав:
  rjkz написав:Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?

Можете не покидать. Просто держите себя в руках, общайтесь по теме, а не морозьте всякую чушь, пытаясь "шутить". Вы думаете, что это интересный и информативный пост, что всем нужно знать ваше мнение? Если ответ "да", то поставьте меня в игнор, или, лучше, не комментируйте мои сообщения. Особенно такой бессмысленной хе.рней.
  rjkz написав:не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
Вот вы и держите себя в руках, а то вместо постов по теме только чужое чувство юмора и обсуждаете.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Вот вы и держите себя в руках, а то вместо постов по теме только чужое чувство юмора и обсуждаете.

Потому что достало. Это не первый раз. Пишешь по теме, а потом набегают "юмористы" с бессмысленным оффтопом выгулять свое якобы ЧЮ. Приходится опускаться до их уровня.
Vlad442
 
Повідомлень: 5736
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  #<1 ... 1679168016811682
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