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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:53
rjkz написав:
Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?
Можете не покидать. Просто держите себя в руках, общайтесь по теме, а не морозьте всякую чушь, пытаясь "шутить". Вы думаете, что это интересный и информативный пост, что всем нужно знать ваше мнение? Если ответ "да", то поставьте меня в игнор, или, лучше, не комментируйте мои сообщения. Особенно такой бессмысленной хе.рней.
rjkz написав:
не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
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Vlad442
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:08
Vlad442 написав: rjkz написав:
Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?
Можете не покидать. Просто держите себя в руках, общайтесь по теме, а не морозьте всякую чушь, пытаясь "шутить". Вы думаете, что это интересный и информативный пост, что всем нужно знать ваше мнение? Если ответ "да", то поставьте меня в игнор, или, лучше, не комментируйте мои сообщения. Особенно такой бессмысленной хе.рней.
rjkz написав:
не знал, что кошачий метаболизм способен продуцировать формальдегид, как они сами от такого не дохнут? может они еще и уран обогащают? или на худой конец соляру?
Вот вы и держите себя в руках, а то вместо постов по теме только чужое чувство юмора и обсуждаете.
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Faceless
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26
Faceless написав:
Вот вы и держите себя в руках, а то вместо постов по теме только чужое чувство юмора и обсуждаете.
Потому что достало. Это не первый раз. Пишешь по теме, а потом набегают "юмористы" с бессмысленным оффтопом выгулять свое якобы ЧЮ. Приходится опускаться до их уровня.
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Vlad442
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