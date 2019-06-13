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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 лис, 2019 01:10
Vlad442
По недоразумению, можно в женский общественный туалет зайти.
Ветку я создал намеренно. Находясь в твердом уме и здравой памяти.
Вам не дают покоя чужие лавры?
Я-бы с радостью уступил Вам должность ТС, но сие функционально невозможно.
Мне пофиг, что я ТС. Когда-то хотел общения на тему аренды, мегаветка обвалистов этим вопросом не была озабочена. От слова СОВСЕМ. Пришлось создать эту, раскручивать, приглашать людей, постить свежие комменты, чтобы ветка не улетела на задворки пока не наполнилась форумчанами (такая судьба постигла несколько других веток). Сейчас она вроде как сама по себе живет и я набрался опыта работы с арендаторами и вроде как не собираюсь, пока во всяком случае, расширять....эээ..."бизнес". Поэтому сейчас мне ветка дает не много полезного. Скромность скромностью, но сейчас, объективно, я больше делюсь своим опытом чем перенимаю чужой. У Вас есть свой? На здоровье! Делитесь. Я могу сколь угодно до бесконечности Вам неприятен, но вместо того, чтобы писать на меня гадости, подпадающие под запрет условиями форума, проще добавить меня в игнор. Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?
Что касается юмора в целом ( не о моем речь) - одни любят его, другие нет, одни понимают юмор, а другие нет. Одни люди считают его уместным всегда и везде, другие считают его уместным в определенных обстоятельствах (опять-же эти обстоятельства - предмет дискуссии. У каждого своя точка зрения), третьи-же против юмора во всех его проявлениях. Каждый сам волен отнести себя к любой категории. Интернет - это "территория" свободы, при этом только политикой владельцев ресурсов определяются рамки правил публикаций. Где-то допустима нецензурная брань, где-то нет, где-то еще какие-то ограничения или отсутствие оных. Пока-что, судя по всему, я не нарушаю правил форума файнэнс.юэй - терпимо отношусь к точке зрения других участников, если они не нарушают мои этические принципы, в противном-же случае, есть функционал информирования модераторов, которые наделены полномочиями (см выше) оставить пост/удалить/отправить участника форума в бан. Кажется, за все эти годы, только пару раз меня смогли спровоцировать на ответную грубость. Обычно я просто отправляю хамов в игнор.
"Контролируй СИлу, не поддавайся ее Темной стороне" (с)
Чего и Вам желаю!
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rjkz
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Додано: Пон 04 лис, 2019 07:11
rjkz написав: investorkiev написав:
Арендатор с животными - это никакой не офтоп, а очень актуальный вопрос, по крайней мере в экономе и среднем сегменте.
Их много, готовы (на словах по крайней мере) платить хорошие деньги, соглашаются на повышенный залог.
Нужно учиться с ними работать.
С кошками не беру принципиально- страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам, видел как кошак погрыз дверь сверху (залазил на дверь), очень вонючим метит территорию, если не кастрирован.
А мелкие собачки вроде как и ничего, только злые. Я хотела погладить одну, так чуть палец не оттяпала. Аж трусилась от злости, от ненависти даже, хотя размером меньше кошки.
Мадам, от этих неприятностей только одно средство - кошки/собаки отдельно, аренда отдельно. Дополнительные деньги "работают" до того момента, когда ценник выше рынка, когда рынок "догнал" эту цифру и Вы пытаетесь опять компенсировать ценник, то можете нарваться на ситуацию, когда арендатор Вас "не поймет".
Реально, если в квартире ламинат и кошка или собака "подзюрит" на него, то все это богатство потечет под ламинат. Далее, вопрос насколько было сэкономлено на напольном покрытии - если не постелили пленку под подложку и стяжка даже не прогрунтована, то на стыке листов подложки произойдет протекание и впитывание в стяжку. Если ламинат совсем г.но то он быстро вздуется, если не совсем, то вздуется не сильно или не сразу.
После высыхания стяжки, запах будет стоять еще довольно долго, потом вроде как будет незаметным для людей со слабым обонянием. Но если будет повышаться влажность, то запах будет появляться вновь. Теперь представьте себе, что это явление будет не однократным, а хозяину пофиг куда мочится его питомец. Вы рискуете ламинатом, диваном, стульями, креслами и пр.
Последний объект подразумевал возможность проживания с животным по схеме - рыночный рент отдельно, 20% рента за животное - отдельно. При этом, реально уязвим только диван (кстати, спасибо, куплен был по Вашему совету, не по интернету, а в магазе и доставлен на следующий день). Полы - полированный ректификат "фигпроссышь", покраска фасадным силиконом, который легко локально подкрашивается.
Все правильно написано.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:08
Вот вы и держите себя в руках, а то вместо постов по теме только чужое чувство юмора и обсуждаете.
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Faceless
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:24
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
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UA
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:08
UA написав:
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
покупка огнетушителя и 20% к аренде
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 04 лис, 2019 22:22
UA написав:
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
о, подпишусь на каменты
шо по поводу нынешних электронных бульбуляторов кстати? от них остается запах?
вижу иногда в заведениях таблички "айкос френдли", но по мне воняют они как грязные тлеющие носки побрызганные освежителем воздуха
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:02
UA написав:
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
Ни на каких.
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rjkz
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:05
Faceless написав:
Вот вы и держите себя в руках, а то вместо постов по теме только чужое чувство юмора и обсуждаете.
Если это ко мне, то был вопрос - последовал ответ.
Хамства и оскорблений себе не позволял, держался подчеркнуто корректно.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:18
kingkongovets написав: UA написав:
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
о, подпишусь на каменты
шо по поводу нынешних электронных бульбуляторов кстати? от них остается запах?
вижу иногда в заведениях таблички "айкос френдли", но по мне воняют они как грязные тлеющие носки побрызганные освежителем воздуха
вот тут как говорится не в бровь, а в глаз ! А я то все ломал голову как описать этот запах
пс. вот та куйня которая как бульбулятор от которой дохренища дыма выдувается--там отказать сразу. А есть какая то новая хрень такая плоская и маленькая типа флешка, вставил в юсб--подзарядил ее и покурил (пля аж смешно такое писать), так вот от тех мало дыма вообще и они не воняют.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:23
Жека79 написав:
kingkongovets написав: UA написав:
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
о, подпишусь на каменты
шо по поводу нынешних электронных бульбуляторов кстати? от них остается запах?
вижу иногда в заведениях таблички "айкос френдли", но по мне воняют они как грязные тлеющие носки побрызганные освежителем воздуха
вот тут как говорится не в бровь, а в глаз ! А я то все ломал голову как описать этот запах
пс. вот та куйня которая как бульбулятор от которой дохренища дыма выдувается--там отказать сразу. А есть какая то новая хрень такая плоская и маленькая типа флешка, вставил в юсб--подзарядил ее и покурил (пля аж смешно такое писать), так вот от тех мало дыма вообще и они не воняют.
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
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Faceless
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