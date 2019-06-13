Додано: Пон 04 лис, 2019 01:10

Vlad442По недоразумению, можно в женский общественный туалет зайти.Ветку я создал намеренно. Находясь в твердом уме и здравой памяти.Вам не дают покоя чужие лавры?Я-бы с радостью уступил Вам должность ТС, но сие функционально невозможно.Мне пофиг, что я ТС. Когда-то хотел общения на тему аренды, мегаветка обвалистов этим вопросом не была озабочена. От слова СОВСЕМ. Пришлось создать эту, раскручивать, приглашать людей, постить свежие комменты, чтобы ветка не улетела на задворки пока не наполнилась форумчанами (такая судьба постигла несколько других веток). Сейчас она вроде как сама по себе живет и я набрался опыта работы с арендаторами и вроде как не собираюсь, пока во всяком случае, расширять....эээ..."бизнес". Поэтому сейчас мне ветка дает не много полезного. Скромность скромностью, но сейчас, объективно, я больше делюсь своим опытом чем перенимаю чужой. У Вас есть свой? На здоровье! Делитесь. Я могу сколь угодно до бесконечности Вам неприятен, но вместо того, чтобы писать на меня гадости, подпадающие под запрет условиями форума, проще добавить меня в игнор. Не думаете-же Вы всерьез, что я покину ветку только в угоду Вашему нежеланию меня терпеть здесь?Что касается юмора в целом ( не о моем речь) - одни любят его, другие нет, одни понимают юмор, а другие нет. Одни люди считают его уместным всегда и везде, другие считают его уместным в определенных обстоятельствах (опять-же эти обстоятельства - предмет дискуссии. У каждого своя точка зрения), третьи-же против юмора во всех его проявлениях. Каждый сам волен отнести себя к любой категории. Интернет - это "территория" свободы, при этом только политикой владельцев ресурсов определяются рамки правил публикаций. Где-то допустима нецензурная брань, где-то нет, где-то еще какие-то ограничения или отсутствие оных. Пока-что, судя по всему, я не нарушаю правил форума файнэнс.юэй - терпимо отношусь к точке зрения других участников, если они не нарушают мои этические принципы, в противном-же случае, есть функционал информирования модераторов, которые наделены полномочиями (см выше) оставить пост/удалить/отправить участника форума в бан. Кажется, за все эти годы, только пару раз меня смогли спровоцировать на ответную грубость. Обычно я просто отправляю хамов в игнор."Контролируй СИлу, не поддавайся ее Темной стороне" (с)Чего и Вам желаю!