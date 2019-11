Додано: Пон 04 лис, 2019 22:22

UA написав: Кошатников и собачатников обсудили.

На каких условиях берете курильщиков? Кошатников и собачатников обсудили.На каких условиях берете курильщиков?



о, подпишусь на каменты

шо по поводу нынешних электронных бульбуляторов кстати? от них остается запах?

вижу иногда в заведениях таблички "айкос френдли", но по мне воняют они как грязные тлеющие носки побрызганные освежителем воздуха о, подпишусь на каментышо по поводу нынешних электронных бульбуляторов кстати? от них остается запах?вижу иногда в заведениях таблички "айкос френдли", но по мне воняют они как грязные тлеющие носки побрызганные освежителем воздуха

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.