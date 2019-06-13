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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:28
Faceless написав:
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете
ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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