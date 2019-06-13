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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:28
Faceless написав:
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете
ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 05 лис, 2019 07:59
Жека79 написав: Faceless написав:
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете
ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
Про флешки не в курсе, не видел, сам не курю. Насчёт курить в самолёте сильно сомневаюсь - в любом случае выдыхаемый пар, даже если его немного, будет мешать рядом сидящим в самолёте.
По описанию это тот же вейп, но меньших габаритов. Все они заряжаются и все с жидкостью. И Айкосы аналогично, как эйрподсы, заряжаются в футляре.
Вейп-бульбулятор, тоже с жидкостью с ароматизаторами, сам пар действительно имеет сильный запах (в зависимости от ароматизатора), но по наблюдениям он исчезает вместе с дымом, и не оставляет запаха потом - по крайней мере по коллегам, кто таким балуется, никак не заметно. То есть "в процессе" рядом находится неприятно, особенно если смесь ядерная, но выветривается молниеносно.
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