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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1679168016811682

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:28

  Faceless написав:Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами


А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете :mrgreen:

ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 07:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жека79 написав:
  Faceless написав:Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами


А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете :mrgreen:

ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.


Про флешки не в курсе, не видел, сам не курю. Насчёт курить в самолёте сильно сомневаюсь - в любом случае выдыхаемый пар, даже если его немного, будет мешать рядом сидящим в самолёте.
По описанию это тот же вейп, но меньших габаритов. Все они заряжаются и все с жидкостью. И Айкосы аналогично, как эйрподсы, заряжаются в футляре.
Вейп-бульбулятор, тоже с жидкостью с ароматизаторами, сам пар действительно имеет сильный запах (в зависимости от ароматизатора), но по наблюдениям он исчезает вместе с дымом, и не оставляет запаха потом - по крайней мере по коллегам, кто таким балуется, никак не заметно. То есть "в процессе" рядом находится неприятно, особенно если смесь ядерная, но выветривается молниеносно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:54

  rjkz написав:
  UA написав:Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?


Ни на каких.

Я тоже. Ещё по телефону отсеиваю.
Хватает кандидатов в претенденты на аренду среди некурящих.
Интересны взгляды конкурентов.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:28

  Жека79 написав:
  Faceless написав:Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами


А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете :mrgreen:

ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.

користуюсь і сигаретами, і "бульбулятором" (це "мод" називається), і "флешкою" (це "ПОД-система"). Вердикт: сигарета - дим, вонь і зло для здоров"я, Мод і Под-ситеми - пар з гліцерину і пропіленгліколю - шкода здоров"ю не доведена через малий відрізок часу з моменту використання людьми взагалі (усі статті про 450 смертей - заказ тютюнових компаній, бо втрачають клієнтів, у т.ч.-на власні продукти типу "айкос", які є субпродуктами табачників). Пар у стіни і тканини не в"їдається, запаху нема уже за годину провітрювання. В машині залишається з часом жирний наліт на склі - продукти випарів гліцерин-п.гліколь.
З повагою, Стас.
Користуйтесь :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:44

Тот же Айкос хоть и в момент применения имеет запах (там 6 видов стиков если че, носки как по мне только один напоминает) ИМХО никуда не въедается. В отличие от сигарет (даже если куришь на балконе, в квартире запах есть). И это... С момента перехода на Айкос начала понимать, почему так ненавидят курильщиков. Я начала слышать запах выкуренной сигареты за 10 метров, а раньше от себя не слышала.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:46

  Natt написав:Тот же Айкос хоть и в момент применения имеет запах (там 6 видов стиков если че, носки как по мне только один напоминает) ИМХО никуда не въедается. В отличие от сигарет (даже если куришь на балконе, в квартире запах есть). И это... С момента перехода на Айкос начала понимать, почему так ненавидят курильщиков. Я начала слышать запах выкуренной сигареты за 10 метров, а раньше от себя не слышала.

вы поокуратнее с этой гадостью. уже ограничивают продажу в многих странах мира. walmart уже прекратил продажу.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Понаехал написав:
  Natt написав:Тот же Айкос хоть и в момент применения имеет запах (там 6 видов стиков если че, носки как по мне только один напоминает) ИМХО никуда не въедается. В отличие от сигарет (даже если куришь на балконе, в квартире запах есть). И это... С момента перехода на Айкос начала понимать, почему так ненавидят курильщиков. Я начала слышать запах выкуренной сигареты за 10 метров, а раньше от себя не слышала.

вы поокуратнее с этой гадостью. уже ограничивают продажу в многих странах мира. walmart уже прекратил продажу.
Ну не вреднее сигарет в любом случае
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50

  Понаехал написав:вы поокуратнее с этой гадостью. уже ограничивают продажу в многих странах мира. walmart уже прекратил продажу.
К обычным сигаретам теперь не то что не тянет, а отворачивает. А совсем бросить? Нет, ну должен же быть у меня хоть один недостаток :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:09

  Faceless написав:Ну не вреднее сигарет в любом случае

я бы небыл столько в этом уверен
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:09

  Natt написав: К обычным сигаретам теперь не то что не тянет, а отворачивает. А совсем бросить? Нет, ну должен же быть у меня хоть один недостаток :mrgreen:

разводите кошек дома вместо курения. очень хороший недостаток :)
Понаехал
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