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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:28
Faceless написав:
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете
ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 05 лис, 2019 07:59
Жека79 написав: Faceless написав:
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете
ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
Про флешки не в курсе, не видел, сам не курю. Насчёт курить в самолёте сильно сомневаюсь - в любом случае выдыхаемый пар, даже если его немного, будет мешать рядом сидящим в самолёте.
По описанию это тот же вейп, но меньших габаритов. Все они заряжаются и все с жидкостью. И Айкосы аналогично, как эйрподсы, заряжаются в футляре.
Вейп-бульбулятор, тоже с жидкостью с ароматизаторами, сам пар действительно имеет сильный запах (в зависимости от ароматизатора), но по наблюдениям он исчезает вместе с дымом, и не оставляет запаха потом - по крайней мере по коллегам, кто таким балуется, никак не заметно. То есть "в процессе" рядом находится неприятно, особенно если смесь ядерная, но выветривается молниеносно.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 10:54
rjkz написав: UA написав:
Кошатников и собачатников обсудили.
На каких условиях берете курильщиков?
Ни на каких.
Я тоже. Ещё по телефону отсеиваю.
Хватает кандидатов в претенденты на аренду среди некурящих.
Интересны взгляды конкурентов.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:28
Жека79 написав: Faceless написав:
Тот "бульбулятор" - не дым, а пар на выходе, несмотря на облако, запах быстро улетучивается и насколько понимаю, ничего не прованивает.
Айкосы - да, запах тлеющих носков, дыма мало, но он есть и хоть и не сильно, но воняет и въедается.
Хотя не сравнимо что то что то с сигаретами
А про флешки что скажете??? у меня знакомая мальвина курит такую флешку. Там какой то картридж с жидкостью вставляешь, от юсб его заряжаешь и куришь....Я сколько раз рядом был--вобще не воняет вроде. А мальвина рассказывает что эту хрень можно курить даже в самолете
ПС. Пар или дым от бульбулятора--не важно, запах от него будь здоров какой валит.
користуюсь і сигаретами, і "бульбулятором" (це "мод" називається), і "флешкою" (це "ПОД-система"). Вердикт: сигарета - дим, вонь і зло для здоров"я, Мод і Под-ситеми - пар з гліцерину і пропіленгліколю - шкода здоров"ю не доведена через малий відрізок часу з моменту використання людьми взагалі (усі статті про 450 смертей - заказ тютюнових компаній, бо втрачають клієнтів, у т.ч.-на власні продукти типу "айкос", які є субпродуктами табачників). Пар у стіни і тканини не в"їдається, запаху нема уже за годину провітрювання. В машині залишається з часом жирний наліт на склі - продукти випарів гліцерин-п.гліколь.
З повагою, Стас.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:44
Тот же Айкос хоть и в момент применения имеет запах (там 6 видов стиков если че, носки как по мне только один напоминает) ИМХО никуда не въедается. В отличие от сигарет (даже если куришь на балконе, в квартире запах есть). И это... С момента перехода на Айкос начала понимать, почему так ненавидят курильщиков. Я начала слышать запах выкуренной сигареты за 10 метров, а раньше от себя не слышала.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:46
Natt написав:
Тот же Айкос хоть и в момент применения имеет запах (там 6 видов стиков если че, носки как по мне только один напоминает) ИМХО никуда не въедается. В отличие от сигарет (даже если куришь на балконе, в квартире запах есть). И это... С момента перехода на Айкос начала понимать, почему так ненавидят курильщиков. Я начала слышать запах выкуренной сигареты за 10 метров, а раньше от себя не слышала.
вы поокуратнее с этой гадостью. уже ограничивают продажу в многих странах мира. walmart уже прекратил продажу.
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Понаехал
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50
Понаехал написав: Natt написав:
Тот же Айкос хоть и в момент применения имеет запах (там 6 видов стиков если че, носки как по мне только один напоминает) ИМХО никуда не въедается. В отличие от сигарет (даже если куришь на балконе, в квартире запах есть). И это... С момента перехода на Айкос начала понимать, почему так ненавидят курильщиков. Я начала слышать запах выкуренной сигареты за 10 метров, а раньше от себя не слышала.
вы поокуратнее с этой гадостью. уже ограничивают продажу в многих странах мира. walmart уже прекратил продажу.
Ну не вреднее сигарет в любом случае
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:09
Faceless написав:
Ну не вреднее сигарет в любом случае
я бы небыл столько в этом уверен
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