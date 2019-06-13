Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?