Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
Будь яка орендоздача вигідна. Питання лише у %% прибутку.
До метро там 1 км, тобто не вельми далеко. Якщо + ремонт 5 000 дол...
Думаю, що можно здати в оренду за 5000 грн - аж бігом. Можливо, 5500 грн. За 6 000 грн - важкувато, але в піковий сезон - можна.
Погано, що балкона там немає, і загальна площа 22 м2, кухня 3,3 м2. Конурка. Тобто вона зразу ж програє 1к "хрущовкам" (30-32 м2).
Рекомендую глянути на ОЛХ, Авізо і Лун.уа - мінімальні ціни на оренду в Києві. Зокрема, й ціни на кімнати. Вони й будуть орієнтиром.
барабашов написав:вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка
Він орендує житло, і давно. Купіть і подаруйте йому ту безбалконну гостінку, він буде вдячний))) Можливо, віддасть Вам свої золоті запаси, зроблені на піку цін))))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 13:52, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав:о, подпишусь на каменты шо по поводу нынешних электронных бульбуляторов кстати? от них остается запах? вижу иногда в заведениях таблички "айкос френдли", но по мне воняют они как грязные тлеющие носки побрызганные освежителем воздуха