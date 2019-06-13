барабашов написав:Frant
если даже 200 будет аренда - а в 22х метрах ремонт можно наверно и за трёшку сделать полубомжстайл - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? Десятку такая конура точно никогда стоить не будет, чай не Данецк это.
Я ж написав уверху - справа вигідна.
Квартири з невеликою площею - мають свого орендаря.
Зазвичай одинока людина чи пара, яким треба повечеряти і переночувати.
Все таки цей варіант кращий, ніж кімната в квартирі з бабусею-пенсіонеркою.
Питання ще в тому, чи є поруч зупинки маршруток, продуктові магазини і т.п.?
Чи є по сусідству конкуренти - великі термітники-новобуди?
Взагалі-то, краще докласти ще 10 000 + 5 000 ремонт і купити 1к "хрущовку" біля метро - це реально. Попит буде, однозначно.
Ще краще - додати ще 15 000 і купити новобуд)))
Найсмішніше - якщо порахувати %% прибутку з вкладених коштів - думаю, буде однаково в усіх випадках. Більш того, економ-житло може бути вигіднішим, тому що попит величезний на нього))))
барабашов написав:Frant
- плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? .
не думаю, що Вам вдастся виторгувати навіть 500 дол)))
Дешеве житло швидко розкупляють - воно доступне майже всім.
Навіть діячам на кшалт hhxhaf чи hxbaf))
Я впевнений, що ту гостинку швидко куплять. Якщо там немає проблем.
Оренда 200 дол/міс? Порахуємо річний прибуток %: 200х12:26000х100% (пояснюю, звідки ще 1 000 - винагорода ріелтору плюс податок і нотаріус)= 9,2%. Чудово!