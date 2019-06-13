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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1680168116821683

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:52

кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4
гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:51

Неліквід для Hbxbaf

  барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4
гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?

Будь яка орендоздача вигідна. Питання лише у %% прибутку.

До метро там 1 км, тобто не вельми далеко.
Якщо + ремонт 5 000 дол...

Думаю, що можно здати в оренду за 5000 грн - аж бігом.
Можливо, 5500 грн.
За 6 000 грн - важкувато, але в піковий сезон - можна.

Погано, що балкона там немає, і загальна площа 22 м2, кухня 3,3 м2. Конурка.
Тобто вона зразу ж програє 1к "хрущовкам" (30-32 м2).

Рекомендую глянути на ОЛХ, Авізо і Лун.уа - мінімальні ціни на оренду в Києві. Зокрема, й ціни на кімнати.
Вони й будуть орієнтиром.

  барабашов написав:вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка
Він орендує житло, і давно. Купіть і подаруйте йому ту безбалконну гостінку, він буде вдячний))) :oops: Можливо, віддасть Вам свої золоті запаси, зроблені на піку цін))))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 13:52, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:04

Frant если даже 200 будет аренда - а в 22х метрах ремонт можно наверно и за трёшку сделать полубомжстайл - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? Десятку такая конура точно никогда стоить не будет, чай не Данецк это.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:08

Віктору Семеновичу - не читати!

  барабашов написав:Frant если даже 200 будет аренда - а в 22х метрах ремонт можно наверно и за трёшку сделать полубомжстайл - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? Десятку такая конура точно никогда стоить не будет, чай не Данецк это.


Я ж написав уверху - справа вигідна.
Квартири з невеликою площею - мають свого орендаря.
Зазвичай одинока людина чи пара, яким треба повечеряти і переночувати.

Все таки цей варіант кращий, ніж кімната в квартирі з бабусею-пенсіонеркою.

Питання ще в тому, чи є поруч зупинки маршруток, продуктові магазини і т.п.?
Чи є по сусідству конкуренти - великі термітники-новобуди?

Взагалі-то, краще докласти ще 10 000 + 5 000 ремонт і купити 1к "хрущовку" біля метро - це реально. Попит буде, однозначно.

Ще краще - додати ще 15 000 і купити новобуд)))

Найсмішніше - якщо порахувати %% прибутку з вкладених коштів - думаю, буде однаково в усіх випадках. Більш того, економ-житло може бути вигіднішим, тому що попит величезний на нього))))

  барабашов написав:Frant - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? .

не думаю, що Вам вдастся виторгувати навіть 500 дол)))
Дешеве житло швидко розкупляють - воно доступне майже всім. :oops:
Навіть діячам на кшалт hhxhaf чи hxbaf, чи як там звати орла))
Я впевнений, що ту гостинку швидко куплять. Якщо там немає проблем.

Оренда 200 дол/міс? Порахуємо річний прибуток %: 200х12:26000х100% (пояснюю, звідки ще 1 000 - винагорода ріелтору плюс податок і нотаріус)= 9,2%. Чудово! :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:40

  барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4
гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?


В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации.
Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев.
Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток.
Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные :mrgreen:
Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:10

  UA написав:
  барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4
гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?


В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации.
Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев.
Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток.
Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные :mrgreen:
Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...

Вероятно они и правы но требовать они обязаны с рыла , оно обяно было всё проверить, за шо тогдаони ему деньги платили, за консультационные услуги?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:48

  Vadim V написав:Вероятно они и правы но требовать они обязаны с рыла , оно обяно было всё проверить, за шо тогдаони ему деньги платили, за консультационные услуги?

Рыло до и после получения комиссионных, это два совершенно разных, незнакомых друг с другом человека.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?
airmax78
 
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