Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
Будь яка орендоздача вигідна. Питання лише у %% прибутку.
До метро там 1 км, тобто не вельми далеко. Якщо + ремонт 5 000 дол...
Думаю, що можно здати в оренду за 5000 грн - аж бігом. Можливо, 5500 грн. За 6 000 грн - важкувато, але в піковий сезон - можна.
Погано, що балкона там немає, і загальна площа 22 м2, кухня 3,3 м2. Конурка. Тобто вона зразу ж програє 1к "хрущовкам" (30-32 м2).
Рекомендую глянути на ОЛХ, Авізо і Лун.уа - мінімальні ціни на оренду в Києві. Зокрема, й ціни на кімнати. Вони й будуть орієнтиром.
барабашов написав:вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка
Він орендує житло, і давно. Купіть і подаруйте йому ту безбалконну гостінку, він буде вдячний))) Можливо, віддасть Вам свої золоті запаси, зроблені на піку цін))))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 13:52, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant если даже 200 будет аренда - а в 22х метрах ремонт можно наверно и за трёшку сделать полубомжстайл - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? Десятку такая конура точно никогда стоить не будет, чай не Данецк это.
барабашов написав:Frant если даже 200 будет аренда - а в 22х метрах ремонт можно наверно и за трёшку сделать полубомжстайл - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? Десятку такая конура точно никогда стоить не будет, чай не Данецк это.
Я ж написав уверху - справа вигідна. Квартири з невеликою площею - мають свого орендаря. Зазвичай одинока людина чи пара, яким треба повечеряти і переночувати.
Все таки цей варіант кращий, ніж кімната в квартирі з бабусею-пенсіонеркою.
Питання ще в тому, чи є поруч зупинки маршруток, продуктові магазини і т.п.? Чи є по сусідству конкуренти - великі термітники-новобуди?
Взагалі-то, краще докласти ще 10 000 + 5 000 ремонт і купити 1к "хрущовку" біля метро - це реально. Попит буде, однозначно.
Ще краще - додати ще 15 000 і купити новобуд)))
Найсмішніше - якщо порахувати %% прибутку з вкладених коштів - думаю, буде однаково в усіх випадках. Більш того, економ-житло може бути вигіднішим, тому що попит величезний на нього))))
барабашов написав:Frant - плюс сторговать за 19 - чем невыгодное вложение денег? .
не думаю, що Вам вдастся виторгувати навіть 500 дол))) Дешеве житло швидко розкупляють - воно доступне майже всім. Навіть діячам на кшалт hhxhaf чи hxbaf, чи як там звати орла)) Я впевнений, що ту гостинку швидко куплять. Якщо там немає проблем.
Оренда 200 дол/міс? Порахуємо річний прибуток %: 200х12:26000х100% (пояснюю, звідки ще 1 000 - винагорода ріелтору плюс податок і нотаріус)= 9,2%. Чудово!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации. Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев. Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток. Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...
барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации. Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев. Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток. Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...
Вероятно они и правы но требовать они обязаны с рыла , оно обяно было всё проверить, за шо тогдаони ему деньги платили, за консультационные услуги?
Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?