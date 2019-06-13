|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28
Понаехал написав:
Экстренная ночная уборка однушки в Киеве 5к стоит.
7600
в последнем ревизоре как раз был сюжет
и при такой цене ещё и ... посмотрите сами
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 21:37
Понаехал написав: airmax78 написав:
Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?
Экстренная ночная уборка однушки в Киеве 5к стоит.
Максимка не ценит себя...
Максимкой меня может называть только мой непосредственный начальник в ОП - Унуноктий. Тебя попрошу соблюдать приличия.
PS тренинг я буду проводить перед аудиторией из минимум 100 человек.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32373
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 826 раз.
- Подякували: 3741 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22411
|2035906
|
|
|10
|3105
|
|
|8
|1330
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|