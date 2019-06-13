RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1681168216831684

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  Понаехал написав:Экстренная ночная уборка однушки в Киеве 5к стоит.

7600
в последнем ревизоре как раз был сюжет
и при такой цене ещё и ... посмотрите сами
Клаус
 
Повідомлень: 952
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:37

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?

Экстренная ночная уборка однушки в Киеве 5к стоит.
Максимка не ценит себя...

Максимкой меня может называть только мой непосредственный начальник в ОП - Унуноктий. Тебя попрошу соблюдать приличия.
PS тренинг я буду проводить перед аудиторией из минимум 100 человек.
airmax78
 
Повідомлень: 32381
З нами з: 25.10.12
Подякував: 826 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:12

  Клаус написав:
  Понаехал написав:Экстренная ночная уборка однушки в Киеве 5к стоит.

7600
в последнем ревизоре как раз был сюжет
и при такой цене ещё и ... посмотрите сами

Был не в курсе новых цен. Каком такиом ревизоре? Вы о чем? Я конечно Гоголя давно читал, но не припомню такого.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:28

  airmax78 написав:Максимкой меня может называть только мой непосредственный начальник в ОП - Унуноктий. Тебя попрошу соблюдать приличия.
PS тренинг я буду проводить перед аудиторией из минимум 100 человек.

Ну не злись. Просто фильм вспомнился... Ж)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Понаехал написав:Каком такиом ревизоре?
на 30 мин
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 03.12.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 432 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:38

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Каком такиом ревизоре?
на 30 мин

кто эта такая и почему ее не пошлют на йух, а терпят? 0_о
что, блин, у вас происходит? :shock:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:41

Понаехал Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 03.12.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 432 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:46

  Мизантрóп написав:Понаехал Зображення

Если честно , то со стороны выглядит так:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:59

  UA написав:
  барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:
https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4
гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?


В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации.
Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев.
Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток.
Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные :mrgreen:
Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...


Да, но такое возможно и в новострое. Кроме того, я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту бейсбольную и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.
В данном-же случае, приходит воспоминание 20-летней давности, когда я был арендатором и посетив дом завода Лепсе с гостинками, вышел с просмотра малость подаху...ахреневший. Но такого добра в Киеве навалом и сейчас.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4350 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:02

  airmax78 написав:Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?


Макс, не останавливайтесь на этом!
Следующий мастеркласс - как купить в метро базу арендных квартир и не платить посредникам!
"Ты сильный, ты справишься!" (с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4350 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1681168216831684
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2244, 2245, 2246
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
22450 2039192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 01:21
zzzzzz
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78398)
07.11.2019 01:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.