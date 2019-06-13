Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?
Экстренная ночная уборка однушки в Киеве 5к стоит. Максимка не ценит себя...
Максимкой меня может называть только мой непосредственный начальник в ОП - Унуноктий. Тебя попрошу соблюдать приличия. PS тренинг я буду проводить перед аудиторией из минимум 100 человек.
airmax78 написав:Максимкой меня может называть только мой непосредственный начальник в ОП - Унуноктий. Тебя попрошу соблюдать приличия. PS тренинг я буду проводить перед аудиторией из минимум 100 человек.
барабашов написав:кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе: https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4 гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?
В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации. Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев. Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток. Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...
Да, но такое возможно и в новострое. Кроме того, я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту бейсбольную и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде. В данном-же случае, приходит воспоминание 20-летней давности, когда я был арендатором и посетив дом завода Лепсе с гостинками, вышел с просмотра малость подаху...ахреневший. Но такого добра в Киеве навалом и сейчас.
airmax78 написав:Думаю запустить мастер-класс в Киеве: "Школа арендатора". Устал читать эти леденящие кровь истории о повышении арендной платы или вычете денег за порезанный линолеум или прожженную столешницу, сломанный стул или разбитую раковину. Как думаете, за 3-х дневный интенсив можно будет па 2000грн. с носа взять?
Макс, не останавливайтесь на этом! Следующий мастеркласс - как купить в метро базу арендных квартир и не платить посредникам! "Ты сильный, ты справишься!" (с)