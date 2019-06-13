Додано: Чет 07 лис, 2019 00:59

UA написав: барабашов написав: кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:

https://www.olx.ua/obyavlenie/rudanskog ... e63ea73ac4

гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)? кстати по теме - вчера фанат золота Хбафф выложил ссыль на руины совка на ЛОХе:гостинка за 20500 в 22метра(желающие ее увидеть с фото - идите в тему цен на недвигу в столице в посты в 9 вечера). Сколько её приблизительно сдать можно, если сделать полный бюджетный капремонт(допустим за +-5куе) или вся эта затея невыгодна(100-120 аренд не получится)?



В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации.

Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев.

Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток.

Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотные

Со стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги... В таком сегменте часто имеются проблемы с документами и личностью владельца квартиры. У меня знакомая купила аналогичную малометражку, но в центральной локации.Что вам сказать...Арендаторы держатся в квартире от суток до максимум пары месяцев.Сосед (психический) может начать ломится в двери в 3 ночи с просьбой дай закурить ато зарежу. Сверху люди постелили по всей квартире ламинат без подложки или с самой дешевой подложкой, следовательно нижняя квартира превратилась в камеру пыток.Арендаторы выезжая требуют вернуть залог и расходы потраченные на рыло. Мол хозяйка скрыла существенный дефект квартиры при заселении. Сейчас каждый второй квартирант юрист - грамотныеСо стороны выглядит всё складно - Лордизм, легкие деньги...

Да, но такое возможно и в новострое. Кроме того, я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту бейсбольную и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.В данном-же случае, приходит воспоминание 20-летней давности, когда я был арендатором и посетив дом завода Лепсе с гостинками, вышел с просмотра малость подаху...ахреневший. Но такого добра в Киеве навалом и сейчас.