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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1682168316841685

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:29

  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:30

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Каком такиом ревизоре?
на 30 мин

кто эта такая и почему ее не пошлют на йух, а терпят? 0_о
что, блин, у вас происходит? :shock:

Баби намагаються командувати. Матріархат - найгірша форма управління. На одному рівні з зебілізмом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:24

  Frant написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.



Уже очень давно не была, подзабыла уже.

А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:29

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.



Уже очень давно не была, подзабыла уже.

А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?

Що за маячня? Де я таке писав?

Натахо, рекомендую сходити на перегляди дешевої "вторинки".
Багато чого зрозумієш, "випускниця МВА" :mrgreen: :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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