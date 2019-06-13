|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:22
Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:29
investorkiev написав:
Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?
Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20619
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:30
Понаехал написав: Мизантрóп написав: Понаехал написав:
Каком такиом ревизоре?
на 30 мин
кто эта такая и почему ее не пошлют на йух, а терпят? 0_о
что, блин, у вас происходит?
Баби намагаються командувати. Матріархат - найгірша форма управління. На одному рівні з зебілізмом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20619
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:24
Frant написав: investorkiev написав:
Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?
Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.
Уже очень давно не была, подзабыла уже.
А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:29
investorkiev написав: Frant написав: investorkiev написав:
Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?
Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.
Уже очень давно не была, подзабыла уже.А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли
?
Що за маячня? Де я таке писав?
Натахо, рекомендую сходити на перегляди дешевої "вторинки".
Багато чого зрозумієш, "випускниця МВА"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20619
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22452
|2042387
|
Чет 07 лис, 2019 09:44
UA
|
|10
|3110
|
|
|8
|1335
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|