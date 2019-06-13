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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1682168316841685

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:29

  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:24

  Frant написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.



Уже очень давно не была, подзабыла уже.

А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:29

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.



Уже очень давно не была, подзабыла уже.

А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?

Що за маячня? Де я таке писав?

Натахо, рекомендую сходити на перегляди дешевої "вторинки".
Багато чого зрозумієш, "випускниця МВА" :mrgreen: :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:28

  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?


Контингент и атмосфЭра.
Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.
А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".
Как по мне, ущерб, причиненный психике, может оказаться больше сэкономленных денег.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:30

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?

Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?

Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.



Уже очень давно не была, подзабыла уже.

А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?


Не в этом дело, а в том, что те, кто что-то может заработать, стараются из таких мест выбраться поскорей, остаются-же те, кого это устраивает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:53

  rjkz написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?


Контингент и атмосфЭра.
Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.
А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".
Как по мне, ущерб, причиненный психике, может оказаться больше сэкономленных денег.


У меня что-то похожее было после посещения общаги для железнодорожников лет 18 назад - общая кухня с развешаным по всей кухне бельём, неухоженные тётки в халатах, чуваки с сигаретами в зубах в коридоре, дети, катающиеся на лисапетах по этим коридорам... Это был просто звиздец. Увидевши всё это - было принято жёсткое и бескомпромисное решение - вылезти из кожи вон, но НИЗАЧТО не жить в ЭТОМ (хотя такие перспективы назревали).
Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  galadriel написав:Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.

Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам,

... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч") :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:53

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам,

... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч") :mrgreen:

в экономи
1. полиэтылэновый кульок яак було у щуцыни у мухы
2. газэты
3. тюли+шторы з смитныка
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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