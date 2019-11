Додано: Чет 07 лис, 2019 14:53

rjkz написав: investorkiev написав: Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре? Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?



Контингент и атмосфЭра.

Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.

А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".

Контингент и атмосфЭра.

Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.

А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".

Как по мне, ущерб, причиненный психике, может оказаться больше сэкономленных денег.



У меня что-то похожее было после посещения общаги для железнодорожников лет 18 назад - общая кухня с развешаным по всей кухне бельём, неухоженные тётки в халатах, чуваки с сигаретами в зубах в коридоре, дети, катающиеся на лисапетах по этим коридорам... Это был просто звиздец. Увидевши всё это - было принято жёсткое и бескомпромисное решение - вылезти из кожи вон, но НИЗАЧТО не жить в ЭТОМ (хотя такие перспективы назревали).

У меня что-то похожее было после посещения общаги для железнодорожников лет 18 назад - общая кухня с развешаным по всей кухне бельём, неухоженные тётки в халатах, чуваки с сигаретами в зубах в коридоре, дети, катающиеся на лисапетах по этим коридорам... Это был просто звиздец. Увидевши всё это - было принято жёсткое и бескомпромисное решение - вылезти из кожи вон, но НИЗАЧТО не жить в ЭТОМ (хотя такие перспективы назревали).

Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.

