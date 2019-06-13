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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:29
Натаха власною персоною - чи ходила коли на перегляди "вторинки"? Особливо в дешевому сегменті?
Не пізно й зараз Вам провести декілька екскурсій, для кращого розуміння ситуації.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:24
Уже очень давно не была, подзабыла уже.
А что, Франт, ты считаешь что если у человека меньше денег чем у тебя, то он уже и не человек чтоли?
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:29
Що за маячня? Де я таке писав?
Натахо, рекомендую сходити на перегляди дешевої "вторинки".
Багато чого зрозумієш, "випускниця МВА"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:28
Контингент и атмосфЭра.
Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.
А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".
Как по мне, ущерб, причиненный психике, может оказаться больше сэкономленных денег.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:30
Не в этом дело, а в том, что те, кто что-то может заработать, стараются из таких мест выбраться поскорей, остаются-же те, кого это устраивает.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:53
У меня что-то похожее было после посещения общаги для железнодорожников лет 18 назад - общая кухня с развешаным по всей кухне бельём, неухоженные тётки в халатах, чуваки с сигаретами в зубах в коридоре, дети, катающиеся на лисапетах по этим коридорам... Это был просто звиздец. Увидевши всё это - было принято жёсткое и бескомпромисное решение - вылезти из кожи вон, но НИЗАЧТО не жить в ЭТОМ (хотя такие перспективы назревали).
Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч")
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:53
в экономи
1. полиэтылэновый кульок яак було у щуцыни у мухы
2. газэты
3. тюли+шторы з смитныка
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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