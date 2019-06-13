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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.

Получается +-500 грн/окно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам,

... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч") :mrgreen:

Окна? Забиваем досками. Все ж на Польшу поехали. Кому сдавать?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:50

  investorkiev написав:Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.

Получается +-500 грн/окно.

... а якщо дома є швейна машинка і самому(ну чи жінку напрягти) "прострочити" довкола/по периметру - то ще дешевше буде! :mrgreen:
- але карниз потягне більше, ніж та штора? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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