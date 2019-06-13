Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.
Получается +-500 грн/окно.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.
Получается +-500 грн/окно.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
Окна? Забиваем досками. Все ж на Польшу поехали. Кому сдавать?
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:50
... а якщо дома є швейна машинка і самому(ну чи жінку напрягти) "прострочити" довкола/по периметру - то ще дешевше буде!
- але карниз потягне більше, ніж та штора?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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