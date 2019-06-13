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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15
Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.
Получается +-500 грн/окно.
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investorkiev
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24
Долярчик написав: investorkiev написав:
страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам
,
... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч")
Окна? Забиваем досками. Все ж на Польшу поехали. Кому сдавать?
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UA
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Додано: Чет 07 лис, 2019 18:50
investorkiev написав:
Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.
Получается +-500 грн/окно.
... а якщо дома є швейна машинка і самому(ну чи жінку напрягти) "прострочити" довкола/по периметру - то ще дешевше буде!
- але карниз потягне більше, ніж та штора?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:06
Долярчик написав: investorkiev написав:
Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.
Получается +-500 грн/окно.
... а якщо дома є швейна машинка і самому(ну чи жінку напрягти) "прострочити" довкола/по периметру - то ще дешевше буде!
- але карниз потягне більше, ніж та штора?
Закажи на Алиэкспрессе,
100 грн
Когда сломается, за счет квартирантов купишь нормальные («вы сломали- вам и платить»).
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investorkiev
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:10
galadriel написав: rjkz написав: investorkiev написав:
Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?
Контингент и атмосфЭра.
Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.
А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".
Как по мне, ущерб, причиненный психике, может оказаться больше сэкономленных денег.
У меня что-то похожее было после посещения общаги для железнодорожников лет 18 назад - общая кухня с развешаным по всей кухне бельём, неухоженные тётки в халатах, чуваки с сигаретами в зубах в коридоре, дети, катающиеся на лисапетах по этим коридорам... Это был просто звиздец. Увидевши всё это - было принято жёсткое и бескомпромисное решение - вылезти из кожи вон, но НИЗАЧТО не жить в ЭТОМ (хотя такие перспективы назревали).
Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.
Все в жизни относительно.
Для кого-то и это за счастье, а кому-то своя сталинка в прицентральном районе - это жизненный облом. Все очень относительно.
У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.
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rjkz
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2
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:12
Прохожий написав: galadriel написав:
Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.
Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)
Это смотря сколько чаду лет. Может не подействовать.
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rjkz
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:13
Долярчик написав: investorkiev написав:
страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам
,
... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч")
Я обычно заказываю прекрасный вид из окна.
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rjkz
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:54
rjkz написав: Долярчик написав: investorkiev написав:
страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам
,
... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч")
Я обычно заказываю прекрасный вид из окна.
... що, БЕЗ шторів здаєте?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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