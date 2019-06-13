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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.

Получается +-500 грн/окно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:24

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам,

... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч") :mrgreen:

Окна? Забиваем досками. Все ж на Польшу поехали. Кому сдавать?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:50

  investorkiev написав:Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.

Получается +-500 грн/окно.

... а якщо дома є швейна машинка і самому(ну чи жінку напрягти) "прострочити" довкола/по периметру - то ще дешевше буде! :mrgreen:
- але карниз потягне більше, ніж та штора? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:06

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:Долярчик, едешь в Текстиль-контакт, покупаешь акционные самые дешевые ткани, и знакомая швея тебе их шьет дома вечерком.

Получается +-500 грн/окно.

... а якщо дома є швейна машинка і самому(ну чи жінку напрягти) "прострочити" довкола/по периметру - то ще дешевше буде! :mrgreen:
- але карниз потягне більше, ніж та штора? :roll:


Закажи на Алиэкспрессе,
100 грн

Когда сломается, за счет квартирантов купишь нормальные («вы сломали- вам и платить»).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:10

  galadriel написав:
  rjkz написав:
  investorkiev написав:Rjkz, а что было такого в этом доме Лепсе, что прямо так впечатлило на просмотре?


Контингент и атмосфЭра.
Ремонт - это дело наживное, дабы не травмировать психику здесь присутствующих, я это опущу.
А буквально ползающие по полу бухие аборигены, крики пьяной драки где-то во мраке коридора и лакшери ароматы присущие таким местам, будут преследовать любого, рискнувшего войти, долгие годы в самых "благостных снах".
Как по мне, ущерб, причиненный психике, может оказаться больше сэкономленных денег.


У меня что-то похожее было после посещения общаги для железнодорожников лет 18 назад - общая кухня с развешаным по всей кухне бельём, неухоженные тётки в халатах, чуваки с сигаретами в зубах в коридоре, дети, катающиеся на лисапетах по этим коридорам... Это был просто звиздец. Увидевши всё это - было принято жёсткое и бескомпромисное решение - вылезти из кожи вон, но НИЗАЧТО не жить в ЭТОМ (хотя такие перспективы назревали).
Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.


Все в жизни относительно.
Для кого-то и это за счастье, а кому-то своя сталинка в прицентральном районе - это жизненный облом. Все очень относительно.
У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:12

  Прохожий написав:
  galadriel написав:Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.

Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)


Это смотря сколько чаду лет. Может не подействовать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:13

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам,

... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч") :mrgreen:


Я обычно заказываю прекрасный вид из окна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:54

  rjkz написав:
  Долярчик написав:
  investorkiev написав:страшное животное, может портить от пола до потолка, лазает по шторам,

... давно хотів всіх тут лендлордів запитати - а що чіпаєте на вікна для орендарів?
- тюлі+штори?
- жалюзі?
- чи балуєте ролетами?(наприклад, "день-ніч") :mrgreen:


Я обычно заказываю прекрасный вид из окна.

... що, БЕЗ шторів здаєте? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик, а ты уже переехал? Или все еще под тещиной юбкой ходишь?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:51

  rjkz написав:У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.

у меня знакомый из Чикаго так прилетел на Борщагу глянуть после 32х лет в США(его годовалым вывезли). Впечатлений море)
Понаехал
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