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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:32
Понаехал написав: rjkz написав:
У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.
у меня знакомый из Чикаго так прилетел на Борщагу глянуть после 32х лет в США(его годовалым вывезли). Впечатлений море)
Я после трех лет в Германии приехал в Кийов и подъохуел.
В Германии улицы не метут, или машины или напором воздухом сгоняют.
В неньке наблюдал картину. Дворник-пенсионерка с метлой на длинном держаке метала жестко кряхтя пятачок где то часа два.
Потоком воздуха можно смести это все за пять минут.
После Гермашки это смотрелось дико.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:37
Хомякоид написав: Понаехал написав: rjkz написав:
У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.
у меня знакомый из Чикаго так прилетел на Борщагу глянуть после 32х лет в США(его годовалым вывезли). Впечатлений море)
Я после трех лет в Германии приехал в Кийов и подъохуел.
В Германии улицы не метут, или машины или напором воздухом сгоняют.
В неньке наблюдал картину. Дворник-пенсионерка с метлой на длинном держаке метала жестко кряхтя пятачок где то часа два.
Потоком воздуха можно смести это все за пять минут.
После Гермашки это смотрелось дико.
Недавно видел как у нас дворничиха насадила на метлу густую охапку амброзии и подметала улицу.
Как говорится, чистенько, но с насморком.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:44
Хомякоид
Пыль при сдувании вообще не поднимается?
или там Мультикар(НаноУнимог) сразу всю эту срань в себя всасывает(у нас в Днепре десяток таких микрогрузовичков новых(!!!) есть уже)?
Как убирали улицы ФРГ лет 50 назад - без метлы точно(но в такси W112 уже стабильно был)?
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барабашов
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:49
rjkz написав: Прохожий написав: galadriel написав:
Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.
Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)
Это смотря сколько чаду лет. Может не подействовать.
Если замаячит реальная перспектива - подействует. Причём аж бегом.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:20
барабашов написав:Хомякоид
Пыль при сдувании вообще не поднимается?
или там Мультикар(НаноУнимог) сразу всю эту срань в себя всасывает(у нас в Днепре десяток таких микрогрузовичков новых(!!!) есть уже)?
Как убирали улицы ФРГ лет 50 назад - без метлы точно(но в такси W112 уже стабильно был)?
Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:52
investorkiev написав:
Долярчик, а ты уже переехал?
... вже цього місяця переїду!
- свято наближається! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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