Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.

Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...

Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...

реально впечатлил)



Это смотря сколько чаду лет. Может не подействовать.



Если замаячит реальная перспектива - подействует. Причём аж бегом.

